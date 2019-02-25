三星新智慧手錶Galaxy Active 強打血壓測試功能

三星電子 (005930-KS) 本週宣布新的一系列可穿戴式設備，包括可用於監測用戶血壓的新款智慧手錶「Galaxy Watch Active」，可說再度向蘋果下戰帖。

三星稱，該技術最晚下個月就會結合在與 UCSF 合作推出的「My BP Lab」研究 app 上。(UCSF 是美國加州大學舊金山分校)

自 3 月中旬起，用戶可以透過谷歌 Play Store 下載 My BP Lab app，該 app 現已直接與 Galaxy Watch Active 和多款 Galaxy 系列智慧手機整合。三星聲明，該設備「可讓大眾監測血壓，並每日更好的追蹤身體健康狀況。」

My BP Lab（圖：Google Play Store ）

至於蘋果，雖然沒有自家設備監測血壓，但他們將數據與第三方團體整合，如 Qardio 和歐姆龍旗下通過 FDA 批准的無線設備，以便用戶追蹤與比較其他內容 (如每日行走步數和睡眠)。

在血壓監測技術上，三星真的領先蘋果了嗎？這點重要嗎？

答案是重要的。因 1/3 美國人有高血壓問題，而高血壓又與心臟疾病、中風、腎臟疾病和其他各種併發症息息相關，因此找到能妥善控制血壓的簡單方法，就可望撬開巨大數十億美元商機的大門，因此，許多大型科技公司都重金、秘密開發這項目，包括三星、Alphabet 和蘋果。

血壓是一種動態測量，要想透過智慧手錶從手腕測試是相當困難的，因此將實驗室的結果搬到現實上時，臨床研究常常會失敗，許多企業也曾試圖開發此項目，但均以失敗告終，由此可知，三星確實朝正確方向邁出一大步，雖然並非開創性的一步。

三星發言人證實了下列資訊：

用戶首次設定 app 時，必須以壓脈帶測量血壓，以取得正確的首筆數值。

該 app 使用該數值的原始信號來計算血壓。

該設備內建光學傳感器以測量心率。

至於三星有無與第三方團體合作整合無線壓脈帶、多久要再用壓脈帶校正一次、如何驗證準確性... 等問題，三星不予回應。到目前為止，三星也沒有公布是否取得美國 FDA 批准的資訊。