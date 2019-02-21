〈三星新機發表〉摺疊機Galaxy Fold與5G版機種 在台上市時程未定

韓系手機龍頭三星在 MWC 展前發表 5 款新機，而 Galaxy S10 系列 3 款機種均已於今 (21) 日在台上市，台灣三星表示，將盡力向總部爭取，在對的時間內在台推出 Galaxy Fold 新機，而 S10 5G 版本是否在台上市，仍待確認，並預估相較 Galaxy S9 系列，Galaxy S10 系列銷售量成長可望達 1 成。

三星在 MWC 開展前夕發表 5 款新機，包括全球首度搭載折疊螢幕的 Galaxy Fold，及年度旗艦機 Galaxy S10，一口氣推出 3 款新品，分別為入門款的 Galaxy S10e、一般款 Galaxy S10，及高階款 Galaxy S10+，另外也推出支援 5G 連網的 Galaxy S10 5G，全面搶進低中高階市場。

三星 Galaxy S10+、S10 及 S10e 已於今日起在台上市，針對 Galaxy Fold 在台上市計劃，台灣三星表示，將調查消費者需求後，盡力向總部爭取，在對的時間內盡速將手機推出。至於 Galaxy S10 5G 版本是否會在台灣上市，則要視市場需求，及電信商的合作後才會確認。

台灣三星表示，預期 Galaxy S10 系列相較 Galaxy S9 系列，可達到 10% 以上的銷售量成長，並預估 Galaxy S10+、Galaxy S10、Galaxy S10e3 款機種銷售佔比，分別為 4、4、2。

從 Galaxy S 系列目前在台表現來看，台灣三星指出，到去年底為止，1 至 9 代銷售量累積近 290 萬支，較 2017 年底增加 20 萬支，而 Galaxy S9 系列上市後，全年銷售額占三星手機系列銷售總額的 15%。