三星發表首款摺疊手機Galaxy Fold 分析師：今年還無法貢獻獲利

三星發表旗下首款摺疊手機 Galaxy Fold，引發市場高度關注；分析師認為，這款新產品，改變了行動裝置的遊戲規則，但就三星今年的獲利而言，Galaxy Fold 還無法帶來貢獻。

Galaxy Fold 售價將從 1980 美元起跳，預計 4 月 26 日起在美國上市，其他市場，也會從第 2 季開始陸續上市。

Bernstein 分析師 Mark Newman 在接受 CNBC 採訪時表示，「可將手機變成平板的新形態，將改變未來 10 年的遊戲規則」；不過，他也直言，對多數消費者來說，Galaxy Fold 的售價太貴了。

Newman 說，三星推出 Galaxy Fold，主要目的是展示其技術能力，讓消費者開始習慣摺疊式智慧型手機的概念，一旦準備就緒，三星就會讓摺疊手機成為主流，價格也將有所調整。

Newman 分析，相較於中國業者，三星在摺疊手機方面，極具優勢，「這不代表中國業者無法生產摺疊手機，問題在於，他們的成本，會比三星高出許多。」

Kiwoom Securities 全球戰略與研究主管 Daniel Yoo 則指出，Galaxy Fold 未必能大幅推動三星在手機市場的成長；Yoo 強調，最大的問題在於，摺疊式智慧型手機，能否創造亮眼的銷售額。

「國際數據資訊」(International Data Corp) 資料顯示，2018 年，三星的智慧型手機出貨量，下滑約 8%。