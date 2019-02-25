三星電子在全球電視市場中連續13年蟬聯第一

據報導，韓國三星電子 (005930-KR) 在 2018 年全球電視市場銷售額中的佔有最大的市佔率，連續 13 年保持第一。值得一提的是，該公司在 75 吋或更大螢幕的電視領域中佔據主導地位。

據市場研究公司 IHS Markit 最近的一份報告顯示，三星電子在 2018 年在全球電視市場銷售額佔有 29%，銷售量則佔 18.7%，較上一年成長了 2.5 個百分點。自三星電子在 2006 年以 14.6% 的市佔率排名第一後，已經連續第 13 年保持領先地位。

而另一家韓國科技大廠 LG(066570-KR) 則佔全球銷售額的 16.4% 排名第二，較上一年成長 1.8 個百分點。日本的 Sony(6758-JP) 則以 10.1% 位居第三。

三星電子表示，超大型和 QLED 電視的銷售強勁，使該公司在 2018 年的市佔率接近 30%。對於 75 吋以上的大螢幕 QLED 電視，三星占有 54.5% 的市佔率，而對於售價超過 2,500 美元的高階電視機，該公司則占市場中的 44.3%。

若單看 OLED 電視市場，LG 佔據了 59.1% 的市佔率，是排名第二的 Sony 的兩倍多。

三星電子表示，該公司 2018 年銷售的電視平均尺寸為 46.8 吋，而 50 英寸或更大尺寸的電視機佔該公司電視總銷量將近一半。三星電子去年全年銷售的電視機的總螢幕尺寸約為 30 平方公里。

三星電子計劃在今年推出一款新的 98 吋 QLED 8K 型號電視，並在該公司推出的 QLED 電視產品組合中將 75 吋或更大尺寸的電視機提升至一半以上，以進一步加強該公司在超大型和高階電視領域中的領導地位。此外，從今年開始，這家電視巨頭計畫將量子點顯示技術 (QD) 應用於特殊產品，如美學電視「The Frame」和復古風的「The Serif」系列。