〈鉅亨看世界〉下一代相機救世主？

各位攝影愛好者，您還記得上次使用數位相機是什麼時候的事嗎? 隨著科技的進步，拿在手上的 iPhone 或是安卓手機，其照相功能都無比強大。放在防潮箱裡的數位相機，也大概只有在出國旅遊時會拿出來透透氣。

在大約 20 年前數位相機剛上市時，由於相機和記憶卡的價格高昂，畫質不佳，電池性能也差，在當時還無法撼動底片機的地位。但是隨著科技的進步，數位相機也愈來愈成熟，曾幾何時講究畫質的玩家們也放下手中的底片機，進入數位的時代。拍立得、柯達 (KODK-US) 等在底片時代叱吒一時的公司，也不敵數位洪流，紛紛面臨經營危機，為了生存紛紛轉型。

Casio 在 1997 年推出的 QV-700 (圖：AFP)

然而風水輪流轉，在過去 10 年曾在相機業界引領風騷的數位相機製造商們，如今也面臨了危機。根據日本 CIPA(Camera & Imaging Products Association) 在 2019 年 2 月 1 日公布的統計資料，在過去一年日本國內的數位相機出貨量，單反 (單鏡反光相機) 及一般數位相機都呈現大幅度的衰退；唯有「無反 (無反光鏡單眼相機)」在智慧型手機的夾擊下，出現 8% 的成長。

「8%」這個看似不起眼的成長率，對於銷量在 10 年內緊縮至 1/4 的數位相機業界來說，如同是黑夜中的一道曙光。

在消費者的需求愈來愈兩極的這個時代，有人覺得智慧型手機就可滿足他們攝影上的需求，也有人追求更上層樓的畫質。對於高階使用者而言，APS-C、M4/3 系統當然也不錯，但是全幅 (FF) 機種當然還是首選。可是單反又太大太重，帶出門不方便；在重量、體積和畫質表現上取得平衡的全幅無反的出現，就獲得許多人的青睞。

各大相機業者似乎也嗅到了市場趨勢，紛紛推出全幅無反機種。甚而研發新的鏡頭系統，希望藉此帶動營收。

Panasonic Lumix S1R 全幅無反 (圖：AFP)

在過去幾年，全幅無反可說是 SONY(6758-JP) 的天下。在老字號的 Nikon(7731-JP)、Canon(7751-JP) 相繼推出同類型的產品後，可說是無反開山始祖的 Panasonic(6752-JP) 也在今年 2 月推出了全幅機。

這當然會在攝影愛好者間，展開激烈的論戰。但是對於相機製造商而言，這可是攸關公司生死存亡的問題。

然而對於許多攝影愛好者而言，單眼相機的快門聲，是其他無反相機所難以取代的。就如同許多車迷，對引擎聲浪無法自拔一般。

而喜愛攝影的你，又會選擇哪一款相機來作為你的出遊良伴呢？