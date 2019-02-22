燁興簽訂五年期28.75億元聯貸案 由兆豐銀統籌主辦

兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀統籌主辦燁興企業 (2007) 五年期 28.75 億元聯合授信案，於 20 日完成簽約，資金用途將作償還既有債務及充實營運資金。兆豐銀指出，燁興企業成立逾 40 年，為國內線材、鋼管、鋼捲加工品的產銷大廠，居義聯集團旗下鋼鐵垂直整合產銷體系的中下游，去年適逢鋼市暢旺，燁興企業全年營收 87.41 億元，較前一年成長 9.37%。



此聯貸案原訂募集金額 25 億元，因參貸情形踴躍，最後以募集上限 28.75 億元簽約，將提供燁興企業償還既有債務且充實營運資金，除由兆豐銀及合庫金 (5880) 旗下合庫銀為共同主辦，包括彰銀 (2801)、農業金庫、土銀、台企銀(2834)、台銀、台中銀、華南金(2880) 旗下華南銀、第一金 (2892) 旗下一銀等八家銀行參與。