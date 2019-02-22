遠傳投資TBCASoft 加速區塊鏈產品開發和業務發展

遠傳電信 (4904) 積極衝刺創新服務、在新技術領域積極佈局國際市場，除為 CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟創始成員國，也投資全球領先的跨電信商區塊鏈技術公司 TBCASoft 以期加速產品及服務開發，而 TBCASoft 宣布資金已全數到位。TBCASoft 創立於 2016 年 9 月，近期完成 A 輪融資並推出跨電信識別系統 (CCIS) 和跨電信支付系統 (CCPS) 兩個基礎應用，CCIS 著重於身分識別和認證服務，CCPS 則專注於實現電子錢包支付、匯款和數位加值，這些應用在其跨電信區塊鏈平台上執行，並可透過全球領先的 CBSG 聯盟取得。



遠傳總經理井琪表示，遠傳積極投入新技術發展與創新應用，投資區塊鏈公司 TBCASoft，並與合作夥伴共同成立的『CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟』現已成為全球前五大區塊鏈聯盟。基於聯盟區塊鏈平台，可延伸發展如交易清算、身分驗證、物聯網等各領域的應用，遠傳將繼續與 TBCASoft 和夥伴合作加速電信業專屬區塊鏈技術及產品的發展，在虛擬世界中創造一個正確、安全以及更便利快速的交易與資料交換平台。



TBCASoft 創始人兼首席執行長以及 CBSG 聯盟的聯合主席 Ling Wu 表示，TBCASoft 旨在為全球電信運營商打造高性能與安全的跨運營商區塊鏈平台和加值服務。在遠傳、Foxconn Ventures 和 SoftBank 作為 TBCASoft 投資者的支持下，TBCASoft 不僅獲得了資助，還提供服務和擴展業務至全球，同時也加速了其 IP 產品成長。



「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟（The Carrier Blockchain Study Group）」是全球領先的電信區塊鏈聯盟。成立於 2017 年 9 月，旨在共同開發專為電信業者設計的創新區塊鏈平台，由美國區塊鏈技術公司 TBCASoft 和日本 SoftBank 領導。美國的 Sprint 和台灣的遠傳電信為最初的創始成員。CBSG 旨在透過區塊鏈技術為電信成員及其客戶提供各種服務，如安全的全球數位支付、交易清算、身份驗證、物聯網應用和其他服務。