〈兆豐金營運展望〉兆豐金衝獲利 董座訂高標：期許子公司今年業績以成長5成為目標

兆豐金控今 (18) 日舉行媒體春酒，董事長張兆順對集團子公司喊話，期許內部管理公司至少要有成長 5 成的目標，今年除了鞏固企金與外匯優勢外，也將持續擴大消金業務。

張兆順表示，期許在預算之外，必須要有訂定高成長的魄力，他強調，預算歸預算，但如果一開始就訂定只有成長 5%，那整個集團根本沒有活力可言，期盼各子公司心中要有業績成長 5 成、市占衝到前兩名的氣魄。

張兆順指出，集團核心子公司兆豐銀傳統的強項業務在於企業金融與財務操作，不過國內銀行家數多、同質性高，面對同業挑戰，兆豐銀除了強化既有競爭力外，也要積極尋求轉型契機。

張兆順說，兆豐從去年起宣示以「消金元年」為目標，透過創意行銷手法衝刺業務，例如與人氣歌手林俊傑合作，大幅提高兆豐銀行信用卡知名度，今年除了繼續衝刺信用卡與財富管理業務外，房貸也將祭出利差管制策略，鎖定附帶業務量大的案件，如果利差低又會占用不動產放款額度，不會為了搶業績而做。

此外，張兆順也替自家股價抱屈，他說，兆豐金去年稅後純 281.54 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，每股淨值超過 23 元，從獲利表現與股價淨值比來看，兆豐金股價並未完全反映獲利表現，目前股價其實算低，「股價著實委屈」。

不僅為自家股價抱屈，張兆順也用實際行動力挺兆豐金，他透露，2016 年擔任兆豐金董事長前，就持有兆豐金股票，上任後也陸續加碼買進，目前約持有兆豐金股票 287 張。