〈兆豐金營運展望〉風險大效益低 兆豐銀行3月起取消跨國通匯清算交易

為避免誤踩反洗錢的法遵紅線，銀行陸續砍掉不賺錢的高風險業務，兆豐銀行主管透露，已報請主管機關同意，預計自 3 月 1 日起停作「巢式通匯交易」，未來客戶想從海外匯美元回台，得從美國繞道回台，恐墊高作業成本。

兆豐銀行是國內唯一美元清算銀行，目前替一銀、星展銀行、中銀台北、中信、玉山、永豐、台北富邦，以及上海商銀等 8 家銀行做跨國通匯淨額交易，也就是俗稱的巢式交易 (Nested Transaction)。

兆豐銀行主管解釋，過去上述 8 家銀行的海外分行客戶要將美元匯回台灣，必須透過兆豐的美元清算平台，舉例來說，A 銀行海外分行的客戶要將美元匯到台灣 B 銀行分行，必須透過兆豐的美元清算平台，才能將款項匯到指定的 B 銀行。

但考量美國對洗錢防制控管與法遵風險，兆豐銀行預計將從 3 月 1 日起取消巢式通匯服務，換言之，未來銀行海外分行客戶要把美元匯回台灣，可能得從美國繞道回台灣，意即未來想從海外匯美元回國內，恐將墊高作業成本。

根據兆豐銀行統計，目前「巢式通匯交易」每個月交易筆數占美元清算比重僅一成、交易筆數約 1.1 萬筆，每月交易金額約 10 億美元，而且主要都從海外分行匯回台灣，台灣匯出去的筆數不多，因此決議取消巢式交易。

目前國內銀行進行外匯交易時，是由財金公司負責結算、兆豐銀負責美元清算，換言之，財金公司的 78 家會員銀行進行美元匯款交易時，全都由兆豐銀行負責美元清算。

但美國發現財金公司進行外幣結算交易時，並未做黑名單掃描與交易監控，財金因而委託兆豐銀協助交易監控與名單掃描等作業，兆豐銀因而發現「巢式通匯交易」風險高、交易筆數不大，經評估對業務影響有限，因此決議砍掉巢式通匯交易。



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