搶攻電池高轉換率SE製程 倉和SF1、CF2、CF5新產品全面上線

太陽能網版廠倉和 (6538) 推出 SF1 傳統斜網、CF2 無網結直網、CF5 斜網無網結等產品，搶攻高轉換率、極細線化市場，當中 CF5 斜網無網結網版在台灣客戶端可達到 20% 省膠效果。因應中國 531 新政及領跑者計畫，各類型太陽能電池的轉換效率不斷提升，太陽能業者加速導入選擇性發射極 (Selective emitter，SE) 製程，因應相關製程開發，倉和成功開發 PI 製程技術，並推出 SF1 傳統斜網、CF2 無網結直網、CF5 斜網無網結等產品，上述產品強調極細線化、高耐刷性、無膨脹變形、高尺寸精度的特性。



倉和 SF1 傳統斜網網版在網版印刷壽命上，領先業界傳統乳劑製程達 30～100%，具有省膠、提升轉換效率的效益，大幅降低客戶端之生產成本；另外，CF5 斜網無網結網版在台灣客戶達到省膠 20% 的效果，係業界中唯一能搭配 SE 製程的無網結網版，可以滿足客戶端在成本降低及轉換效率提升的需求。