正文首季淡 估營收季減一成 全年拚增雙位數

網通廠正文 (4906) 去年第四季受惠轉單效應，及部分客戶提前出貨，單季營收 51.1 億元，季增 15.6%，預估 EPS 約 0.53 元，全年營收成長 27%，EPS 估約 0.43 元。展望 2018 年，在整合性產品與電信兩大產品線訂單續旺下，今年營收可望再拚雙位數成長，獲利也力拼倍增，不過，第一季為傳統淡季，預估營收較上季下滑約一成。過去幾年正文的歐美客戶面臨中國業者的殺價競爭，正文業績成長受壓抑，毛利率也不好，但近期美中對抗升溫，中國競爭力大大降低，歐美客戶填補空缺，加上關稅影響，既有客戶訂單從去下半年起顯著增加。



去年第四季受惠轉單效應，及部分客戶提前出貨，單季營收 51.1 億元，季增 15.6%，加上零組件價格趨緩，與客戶協調漲價，第三季毛利率回升，營利率也轉正，法人預估單季 EPS 約 0.53 元。全年營收成長 27%，EPS 估約 0.43 元。



展望 2019 年，主要動能來自整合性產品與電信兩大產品，包括 STB 受惠新客戶及新訂單貢獻效應持續提升，5G、IOT 相關產品動能亦強，法人預估，第一季是傳統淡季，營收估季減一成，全年營收挑戰 200 億元，再拚雙位數成長，EPS 上看 1.8 元。