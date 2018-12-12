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遠傳5G先鋒隊攜手正文、中磊、智易、仁寶 建構車聯網產業鏈創新基地
※來源：財訊快報

遠傳 (4904) 今(12)日宣布「遠傳 5G 先鋒隊」正式成軍，引領 5G 車聯網產業鏈；遠傳今在台北遠東通訊園區 Tpark，攜手包括工研院、愛立信、國內小型基地台供應商等合作夥伴，以「車聯網」為主軸，搶占 5G 時代的制高點，憑藉 5G 實驗室技術，及全台首家加入國際 5GAA 的電信業者優勢，提供最先進車聯網應用方案。遠傳電信董事長徐旭東搭乘自駕小巴 EZ10 登場，帶領國內廠商共同建構屬於台灣自主的 5G 車聯網產業鏈創新基地，號召應用層、網路層、感測層等 26 家成員籌組成立，持續壯大台灣車聯網產業鏈。國內 5G 設備大廠中磊 (5388)、正文(4906) 合作陳列小型基站，展現遠傳在帶動產業鏈發展 5G 新願景的能量，現場亮點是遠傳 5G 及工研院透過「行動邊緣運算」(MEC)技術，以 Live 的方式傳送 360 度即時影像，清晰、流暢的高清影像呈現，展現 5G 低時延、高速運算、海量連結的高科技及流暢運作模式，步伐緊跟 2020 年 5G 商轉的目標。

徐旭東表示，遠傳自 2G、3G、4G、4.5G 到今天即將邁入 5G 時代，今日遠傳電信清楚地對外宣示，遠東集團將傾全力，大力推動國內 5G 產業鏈發展，強化台灣 5G 產品國際競爭實力；從過去至今陸續推出包含車隊管理、4G 車聯網、NB-IoT 機車 / 單車聯網等眾多應用，積極耕耘智慧交通運輸領域，累積豐富的產業經驗與實力，今年遠傳更宣布著眼於「大人物」應用 (大數據、人工智慧、物聯網) 與發展，這些大規模的產業應用，都是以 5G 發展為核心。「遠傳 5G 先鋒隊」的成立，將以車聯網作為主要應用場域，全力加速相關技術研發及商業模式發展，引領台灣車聯網產業起飛。

遠傳已於 2016 年 9 月成立全國第一座 5G 實驗室，進行 5G 各項創新技術、應用及網路測試，也建構國內首座提供 NB-IoT 端到端的測試環境，供合作夥伴進行驗證測試，以協助其加速產品開發時程，推動 NB-IoT 產業之發展。在今年 7 月攜手愛立信，完成第一個 5G 網路通話，為 5G 商轉踏出關鍵性的第一步。

未來，遠傳將持續積極研發創新之技術與服務，除提供更多元、專業且先進的網路與服務外，也會依據各合作夥伴需求，提供妥善規劃的網路系統與穩定的服務，滿足不同用戶對於不同頻寬、傳輸速率、低時延的多元需求。遠傳同步攜手 Ericsson、NOKIA、正文、中磊、智易 (3596)、亞旭、仁寶(2324) 等全球領先的產業菁英，從技術驗證的穩固基石，大幅前進至 5G 產業應用驗證的階段，以最強團隊提供最卓越的 5G 應用服務與體驗。

遠傳已於今年 10 月宣布，成功獲准加入 5G 汽車通訊技術聯盟 (5G Automotive Association，簡稱 5GAA)，成為全台首家加入該聯盟的電信業者。5GAA 集結了世界級的車廠及資通訊領導品牌，共同發展智慧交通運輸服務的終端解決方案，遠傳加入 5GAA 後將可共同推動 C-V2X 新一代技術標準於車聯網與自駕車的應用發展，同時獲取技術及商業模式發展的第一手資訊，未來將與國內汽車上下游產業鏈者共同投入 C-V2X 相關研發。

至於「遠傳 5G 先鋒隊」以車聯網為主軸的研發成果，奠定未來自駕網路環境的重要基石，目前的技術測試成果，將持續複製到台北遠東通訊園區 Tpark、新北林口新創園區、桃園市虎頭山以及台南沙崙等自駕車測試場域，並積極參與多項政府主導的專案計劃，加速全台車聯網產業的推動，勾勒 5G 時代智慧交通的新願景。

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