中美貿易戰受惠 正文11月營收創5年新高 Q4上看50億元

網通廠正文 (4906)11 月合併營收 19.05 億，年增 47.92%，創下五年新高。發言人楊正任表示，中美貿易戰增溫，歐美客戶受惠填補市場缺口，訂單持續增溫，加上部分客戶因應 25% 關稅提前出貨，也推升業績大幅成長，12 月營收持穩，明年第一季展望亦樂觀，法人則預估，第四季營收上看 50 億元，將創下近年新高。楊正任指出，過去幾年歐美客戶面臨中國業者的殺價競爭，業績成長受壓抑，毛利率也不好，身為代工廠的正文在營運上也比較辛苦。但近期美國一連串針對中國動作，包括國防授權法禁止購買中國產品等，及關稅貿易戰，造成中國競爭力大大降低，歐美客戶填補空缺，加上 10% 關稅影響，既有客戶訂單從下半年起顯著增加。



5G 時代將來臨，Smallcell 可以解決通訊死角，分擔大型基地台數據流量並解決干擾，11 月小量出貨，而 802.11ax 在 11 月出貨也逐漸增溫，加上歐美客戶電信整合新品出貨帶動，部分客戶因應美國 25% 關稅提前出貨，第四季整體訂單不俗。



因應關稅 25% 實施，正文已前進越南設廠，滿載產能是整體產能的 6 成，預計明年 1 月試產，由於越南產能可能無法滿足美國客戶需求，未來將採搭配生產方式，不排除進行下一階段擴產。



正文 11 月合併營收 19.05 億，年增 47.92%，創下五年新高。楊正任表示，12 月營收持穩，明年第一季展望亦樂觀，法人預估，第四季營收上看 50 億元，將創下近年新高。至於毛利率，隨著零組件上漲緩解，與客戶協調漲價，第三季毛利率回升，營利率也轉正，第四季有機會進一步改善。