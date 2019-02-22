原相估Q1業績下滑16～20% 毛利率降 獲利也衰退

IC 設計業者原相 (3227) 因淡季、庫存調整等因素，預計今年首季營收季減幅度將達 16% 到 20%，營業費用持平，毛利率下滑，連帶將導致第一季獲利的季減幅度較營收下滑幅度大。針對今年首季展望，原相預估，營收季減幅度約 16% 到 20%，單季費用與上季持平，毛利率估為 57~59%，單季營業費用與上季持平；產線變動方面，滑鼠因客戶庫存調整，再加上 CPU 缺貨因素且是淡季，拉貨保守，遊戲機端因是淡季，季減幅度大，穿戴持平，安防感測器則微幅季減。



而公司預估，第一季會是今年單季低點，滑鼠隨庫存調整結束，第二季出貨可望明顯上揚。另外，像是元睿無線藍牙音訊產品，主要用於耳機與喇叭，今年一月份開始出貨，第一季就會列入合併財報。車用產品進度方面，目前小量出貨，營收占比低，因需要時間長，短期內不會大幅增加。



至於原相去年表現，去年第四季營收 12.49 億元，季減 21.9%，受產品組合變動影響，滑鼠等產品占比拉高，毛利率由上一季的 59.4% 減少至 57.0%，營業費用為 5.92 億元，較上一季減少 0.9%；合併營業利益為 1.2 億元，季減 65.8%。第四季營業外收入為 2700 萬元，單季合併稅後淨利為 1.13 億元，第四季每股基本盈餘為 0.92 元。



累計原相去年合併營業收入為 55.13 億元，年增 7.7%，受產品組合變動、費用減少以及其他營業收入增加等因素影響，毛利率增加至 57.6 合併營業利益為 9.22 億元，年增 21.9%，業外收入為 1.17 億元，全年合併稅後淨利為 8.17 億元，每股基本盈餘為 6.57 元。