原相Q4營收估減16-20% 減幅大於市場預期 明年營收拚成長

IC 設計廠原相 (3227-TW) 今(8)日召開法說會，展望第 4 季，遊戲機與穿戴裝置相關產品營收，將較第 3 季下滑，預估整季營收將季減 16-20%，季減幅大於市場預期，至於明年，原相預期，營收仍可穩定成長。

財務長羅美煒強調，滑鼠晶片第 4 季由於庫存調整，預期營收將季減 7-9%；遊戲機第 3 季是傳統出貨旺季，第 4 季營收回檔下滑，季節性的效應將相當明顯，估季減幅較大。

穿戴裝置部分，羅美煒認為，由於新品量產時程遞延，預期業績季減幅也會不小，明年上半年客戶完成調節後，拉貨動能將回升，營收也可望成長；安防監控產品部分，受惠新品放量，第 4 季營收將較第 3 季成長 1 成以上。

由於第 4 季電競滑鼠與穿戴裝置產品比重減少，安防監控產品比重增加，預期第 4 季毛利率恐較第 3 季下滑，估降到 57-59%。

展望明年，羅美煒認為，市場不確定性增加，預期明年營收仍可較今年成長，其中，電競滑鼠預期維持穩定向上，帶動滑鼠營收上揚，遊戲產品則要看客戶產品銷售狀況，穿戴裝置今年表現不如預期，明年預期可恢復成長，主要是因客戶調整庫存完畢，另外還有新品也將量產。

安防監控產品部分，羅美煒看好，新品帶動下，明年營收將優於今年，而車用手勢產品第 3 季開始小量生產，明年出貨也可望增加。

原相 2015 年開始投入藍芽音訊產品，羅美煒強調，董事會日前決定，分割相關產品事業到原睿科技，將主攻藍芽耳機市場，期盼明年可以貢獻營收。

法人也關心聯電遭美國司法部控訴竊取商業機密，羅美煒表示，此舉不影響原相投片計畫。至於庫藏股，原相目前沒有任何計畫，但會持續關注股價表現。