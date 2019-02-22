高殖利率題材點火 記憶體族群強漲表態

記憶體族群今 (22) 日受惠高殖利率題材，族群股價同步走強，旺宏 (2337-TW) 盤中觸及漲停價 22.6 元，成交甚至爆量超過 20 萬張，華邦電 (2344-TW)、宇瞻 (8271-TW) 漲幅逾 3%，南亞科 (2408-TW)、威剛 (3260-TW) 也站穩紅盤之上。

由於記憶體族群去年前 3 季獲利表現紛紛創高，儘管第 4 季市況出現反轉，市場價量齊跌，使族群營運表現不如前 3 季，但全年本業獲利表現仍相當不錯。從已公布去年財報的公司來看，南亞科去年全年每股純益 12.8 元，旺宏去年每股純益為 4.94 元，華邦電則為 1.87 元。

法人指出，由於去年漲價題材概念股包括被動元件、矽晶圓族群等，先前股價回跌後，都已先行反彈，加上記憶體族群股價已反映獲利趨緩情況，且市場預期去年獲利表現佳，去年盈餘配發股利金額可期，受惠高殖利率題材，激勵今日族群股價轉強。

從今年市況來看，南亞科總經理李培瑛指出，上半年受到全球經濟放緩、美中貿易戰、關稅提高造成供應鏈調整與 CPU 短缺等因素影響，預期 DRAM 市場上半年市況保守，第 1 季單季價格下跌幅度可能與去年第 4 季相近、達到 1 成。

不過，李培瑛指出，第 3 季適逢傳統旺季，加上英特爾 CPU 缺貨情況可望紓緩，且美中貿易戰造成的供應鏈調整，也可望在第 3 季到位，在上述因素帶動下，第 3 季價格下滑趨勢有機會減緩。

華邦電總經理詹東義則指出，去年下半年起市場對未來充滿不確定性，通路產品開始調節庫存，此趨勢預期將延續到今年上半年，不過，終端消費需求仍健康，上半年市場庫存可望去化至合理水位，屆時終端需求預期將帶動拉貨動能。