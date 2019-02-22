特斯拉入熊市 美國《消費者報告》不再推薦 Model 3

特斯拉 Model 3 不再受到 《消費者報告》的推薦，特斯拉亦從年度關注的汽車品牌排名掉出前十名外。《消費者報告》稱，特斯拉汽車出現不良缺陷，消費者抱怨其車內飾件鬆脫、玻璃缺陷等問題，對 Model 3 可靠性表示懷疑。

週四 (21 日)《消費者報告》發布後，特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲下挫，跌幅達 3.74%，收每股 291.23 美元，該股較 12 月 7 日高點 379.49 美元下跌逾 20%，陷入技術性熊市。

特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

《消費者報告》汽車測試高級主管 Jake Fisher 提到：「當我們看 Model 3 時，很多問題都是出自電子產品，例如：替換（導航 / 資訊娛樂）螢幕存在一些問題，我們也已看到玻璃缺陷等其他問題。」

該報告證實了許多分析師對特斯拉車型品質下滑的擔憂，去年為了結束生產地獄，甚至陽春性地在加州超級工廠外豎立一個永久性帳篷，增加 Model 3 產線，引發外界譁然。

Fisher 提到：「受訪者喜歡他們 (特斯拉) 的車，但他們仍然告訴我們真相。他們告訴我們他們遇到的問題。」

許多分析師對特斯拉 Model 3 品質表示擔憂。(圖：AFP)

特斯拉發言人對此回應：「我們為 Model 3 車型設定了極高的標準，做出了重大改進，以修正客戶可能遇到的任何問題。在本報告中引用，我們的退貨政策允許任何對汽車不滿意的客戶退回全額退款。

特斯拉補充：「《消費者報告》新數據來自於年度業主滿意度調查，該調查從 7 月到 9 月進行，因此絕大多數提及的問題，早已經通過設計和製造改進得到修正。」

《消費者報告》排名的 33 個年度關注汽車品牌排名中，特斯拉排名第十三。在今年汽車問題上的品牌排名，特斯拉與克萊斯勒並列下降幅度最大。

Subaru 排名飆升至第一奪冠、Genesis 與保時捷分別名列第二與第三。