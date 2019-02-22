美股盤中─數據令人失望 貿易談判尚未結束 道瓊下跌130點

美國股市週四中場走低，道瓊下跌近 130 點，美國公布經濟數據令人失望，帶來壓力。華爾街亦注意中美貿易協商。

台北時間 00:26

道瓊工業平均指數下跌 98.48 點或 0.38% 至 25855.96。

Nasdaq 指數下跌 31.24 點或 0.42% 至 7457.83。

S&P 500 指數下跌 10.68 點或 0.39% 至 2773.97。

費城 Fed 公布 2 月製造業指數大幅下降至 - 4.1，為自 2016 年 5 月以來，首度落至負數。1 月為 17。

接受 Econoday 調查的分析師平均預估，費城 2 月製造業指數為 14。

美國 12 月耐久財訂單上升 1.2%。但核心資本財訂單下降 0.7%，預估為上升 0.2%。

工商協進會公布 1 月領先指數連續第二個月下降，為自 2016 年初以來，首度連二個月下降。

週三，聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄，突顯美國經濟有下滑風險，包括政財振興計畫快速消退，亦即金融市場情況進一步緊縮。

但 Fed 暗示資產負債表正常化過程可能太快，該談話對股市屬利多。

週三，美國股市小幅上揚，擴大近來的漲幅。今年以來，S&P 500 上漲逾 10%，Fed 表示對升息將具有耐心，且中美貿易談判有所進展，為利多。

分析師說，風險性市場持續上漲，S&P 500 指數已完成 V 型反彈走勢。由於財報季已近尾聲，FOMC 會議記錄已公布，貿易協定已有所反應，新聞恐難再讓股市進一步上漲。

中美兩國官員週四在華盛頓再度進行協商。週四報導指出，華盛頓與北京已開始起草貿易諒解備忘錄。本週，兩國進行了談判，較高層協商定於週四與週五舉行。

中美雙方均有意於 3 月初截止期限之前，解決貿易爭議。但因川普總統說，3 月 1 日不是魔幻日期，市場預期該截止期限可能延後。