法興大空頭：股市上漲靠免費資金推動 已脫離現實 恐爆致命危機

著名「大空頭」、法國興業銀行策略師 Albert Edwards 週四 (21 日) 發布報告警告，目前股票市場的上漲，主要是「以免費資金為基礎」，已經脫離現實，最終可能是「致命」的。

美股在 12 月暴跌之後，自聖誕節後展開全速反彈，道瓊指數與標普 500 指數已經回漲約 20%，那斯達克的升幅更達 23% 左右。Edwards 認為，這些收益主要得益於央行的支持，由美國聯準會、歐洲央行及日本央行等，均保持寬鬆的貨幣政策，為市場「注入另一支興奮劑」。

事實上，股市回彈的並不是只有美國。根據興業銀行 Andrew Lapthorne 所製作的圖表，去年 12 月份 MSCI 全球有 90% 的股票下挫，而今年 1 月，則有 88% 的股票上漲，這種劇烈回彈創下了 20 年的新紀錄。

全球市場反轉創紀錄 (圖表取自 heisenbergreport.com)

Edwards 指出，當前不但是聯準會轉為鴿派，歐洲央行又開始討論恢復 TLTRO (定向長期再融資操作)，日本央行也說，如果需要，他將提供更多量化寬鬆政策，而中國人行也在 1 月放任創紀錄的 4800 億美元銀行貸款持續創高。

Edwards 重申他常用的嗑藥隱喻，表示投資界對這種貨幣藥物已經過於沈迷，而央行的態度顯示，如果戒斷症狀變得過於嚴重，他們會持續供藥。「現在，免費資金是首選藥物， 中央銀行已基本宣布合法且隨時可用。」

Edwards 結論認為，這可能會助長金融體系的泡沫。 也就是說，他認為央行無法結束為應對 2007-09 年金融危機而採取的寬鬆貨幣政策，可能會導致華爾街更多冒險，最終帶來萬劫不復的致命危機。