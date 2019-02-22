分析師：中國棄蘋果轉華為 蘋果可能還沒走出 iPhone 銷售困境 

Gartner 數據顯示去年假日購物旺季的 iPhone 銷量，創 2016 年第一季以來最嚴重的季度下滑。儘管蘋果股價今年已明顯反彈，但多位分析師認為，關鍵的 iPhone 產品線需求方面，蘋果可能還沒有走出困境，尤其是在關鍵的中國市場。

受此消息拖累，蘋果 (AAPL-US) 週四 (21 日) 股價走低。圍繞 iPhone 銷售的問題近月一直打壓蘋果股價，儘管該股已近月低點反彈逾 20%，但仍較歷史高位低 25%。

蘋果股價走勢圖。(圖：invesying)

蘋果在 2019 財年第一季 iPhone 銷售額大約為 520 億美元，比去年同期大大下滑 15%。

根據 Gartner 提供的資料，蘋果 iPhone 銷量確實下降了，降幅達 11.8%，創 2016 年第一季以來最嚴重的季度下滑。

2017 與 2018 年第四季全球手機銷售。(圖：Zerohedge /Gartner)

Gartner 資料顯示，2018 年第四季蘋果 iPhone 銷量達到 6450 萬部，低於 2017 年第四季的 7320 萬部。據報導，2018 年全年，iPhone 銷量下降 2.7%，總銷量略高於 2.09 億部。

市佔方面，蘋果遜於三星保持第二，但從 2017 年第四季的 17.9% 下降到 2018 年第四季的 15.8%。

除北美和成熟的亞太市場外，蘋果在大多數地區的 iPhone 需求都有所下降，大中華區降幅最大，市佔從 14.6% 降至 8.8%。

Gartner 資料顯示，總體而言，2018 年全球智慧手機市場的確比 2017 年有所增長，但增幅僅為 0.1%。

然而，2018 年全年，蘋果位居第二情況可能不會持續太久。從 2017 年到 2018 年，華為的銷量大幅增長 5200 萬部，全年總銷量達到 2.029 億部，如果銷售趨勢繼續，就有望超越蘋果。

Gartner 高級研究總監 Anshul Gupta 建議：「蘋果不僅要應對那些觀望更創新智慧手機而延遲升級的買家，還要繼續面對來自中國廠商令人折服的中高價格智慧手機替代。這兩項挑戰都限制了蘋果銷量成長前景。」

華爾街分析

匯豐預測中國的疲軟可能會持續，Loop Capital 則削減其全年 iPhone 營收預期。

滙豐銀行分析師 Erwan Rambourg 表示，中國的銷售疲軟很可能在短期持續下去。他引用自家中國消費者偏好的調查顯示，有明確證據表明，消費者偏好發生了變化，消費者對華為的渴望方面明顯上升，對蘋果則是下滑。

Rambourg 提到，除非戰略發生相當大的轉變，否則蘋果在新興市場的銷售前景將仍是一團迷霧。

Loop Capital 週三 (20 日) 將蘋果 2019 年的 iPhone 營收預期從 1470 億美元下調至 1300 億美元，預計該公司將出售 1.8 億部，低於先前預測的 1.91 億部。

Loop 引述蘋果 1 月初發布的負面財測預告、今年第一季的季節性銷售變化可能更加明顯、中國經濟持續疲軟與延長升級週期和 / 或混合週期的綜合因素。

Loop 分析師 Ananda Baruah 將蘋果股價評級定為持有，目標價為 160 美元。他表示：「蘋果對營收和平均售價的預估暗示，華爾街可能沒有完全意識到這些動態，因此我們可能看到未來華爾街對 iPhone 營收的調整。」

許多分析師認為，全球智慧手機銷售已經放緩了一段時間，2019 年對一些手機大廠來說將是艱難的一年。展望未來，瑞士信貸 (Credit Suisse) 預計，今年第一季智慧手機產量將降至 2013 年以來的最低水準。