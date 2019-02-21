人行公布Q4貨幣政策報告！僅提穩健貨幣政策、沒再提「中性」

週四 (21 日) 晚間中國人行 (PBoC) 發布去年第四季貨幣政策執行報告，人行指出，已在 2018 年透過逆週期調節、定向降準、中期借貸便利 (MLF) 等措施，增加了市場流動性，保持流動性充裕、引導利率整體下行，展望下一階段的貨幣政策，人行將繼續施行穩健的貨幣政策，強化逆週期調節，進一步加強政策協調，疏通貨幣政策傳導，人行並表示，目前貨幣政策仍有很大空間，人行大規模從金融市場上購買國債等資產意義不大，沒有必要實施所謂量化寬鬆 (QE)。
人行表示，2018 年中國外部環境發生明顯變化、不確定性上升，長期積累的風險隱患暴露增多，小微企業、民營企業融資難問題較為突出，經濟面臨下行壓力，中國人行因而採取了穩健的貨幣政策，採取了逆週期調節、定向降準、中期借貸便利 (MLF) 等措施，激勵金融機構加大對實體經濟，尤其是對小微企業和民營企業的支持力度，緩解資本、流動性和利率等方面的緊張壓力。
值得注意的是，中國人行強調，實行穩健的貨幣政策，不意味著貨幣條件維持不變，而是要根據形勢發展變化，動態優化逆週期調節，適度緩和經濟的週期波動，在上行期防止經濟過熱和通貨膨脹，在下行期對抗經濟衰退和通貨緊縮。
人行本次第四季貨幣政策執行報告與第三季報告相比，對下一階段的貨幣政策要求不再提「中性」一詞，此前人行第三季貨幣政策報告中的主軸為「穩健中性貨幣政策」，本次則改為「穩健的貨幣政策」。
中國貨幣信貸概況：
針對目前的中國貨幣信貸概況，人行認為，在 2018 年通過四次降準和 MLF 擴大投放市場流動性之後，目前中國市場流動性合理充裕，貨幣市場利率整體下行，截至 2018 年底，中國金融機構超額準備金率為 2.4%，較上年同期高 0.3 個百分點。貨幣市場利率總體平穩，利率中樞有所下行，12 月銀行間市場存款類機構以利率債為質押的 7 天期回購利率 (DR007) 中樞在 2.6% 左右，較上年同期下行約 30 個基點
談到人民幣匯率狀況，人行表示，人民幣兌一籃子貨幣匯率基本穩定，兌美元雙邊匯率彈性進一步增強，根據國際清算銀行 (BIS) 的計算，2018 年人民幣名義有效匯率升值 1.17%，實際有效匯率升值 0.94%。
而 2018 年跨境人民幣業務快速增長，2018 年跨境人民幣收付金額合計人民幣 15.85 兆元，年增率增長 46%，而經常帳項目下跨境人民幣收付金合計人民幣 5.11 兆元，年增率增長 18%。
下一階段人行貨幣政策展望：
在人行本份第四季報告中最重要的「下一階段主要政策思路」，人行為 2019 年的貨幣政策作出前瞻指引，下一階段貨幣政策將維持穩健、保持鬆緊適度，強化逆週期調節， 刪去了此前的「中性」措辭。
以下照錄「下一階段主要政策思路」政策報告全文，並對比第三季的政策報告，觀察其中之措辭變化。
下一階段，中國人民銀行將按照黨中央、國務院部署，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，(刪除：加大改革開放力度，抓住主要矛盾，) 緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，(刪除： 處理好穩增長、調結構、防風險的平衡，) 創新和完善金融宏觀調控。穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，強化逆週期調節， 把握好宏觀調控的度， 在多目標中實現綜合平衡。 (刪除： 保持政策的連續性和穩定性， 提高政策的前瞻性、靈活性和針對性。 穩健的貨幣政策要保持中性， 鬆緊適度， 把好貨幣供給總閘門， 在多目標中把握好綜合平衡， 根據形勢變化及時動態預調微調。) 進一步加強政策協調，疏通貨幣政策傳導 (第三季為：政策傳導渠道)，創新貨幣政策工具和機制，進一步提高金融服務實體經濟的能力和意願。 (刪除：聚焦進一步深化供給側結構性改革，) 在實施穩健 (刪除：中性) 貨幣政策、增強微觀主體活力和發揮好資本市場功能三者之間，形成三角形支撐框架，促進國民經濟整體良性循環。
一是穩健的貨幣政策保持鬆緊適度 (第三季為：穩健中性的貨幣政策)，強化逆週期調節，保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定。 (刪除：增強政策的前瞻性、靈活性、和針對性) 健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架， (刪除：把好貨幣供給總閘門) 繼續靈活運用多種貨幣政策工具組合， 加強政策協調，平衡好總量和結構之間的關係，發揮「幾家抬」的政策合力，從供需兩端共同夯實疏通貨幣政策傳導的微觀基礎，(刪除：合理安排工具搭配和操作節奏， 加強前瞻性預調微調，維護流動性合理充裕，) 保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長。 (刪除：進一步) 加強宏觀審慎管理， 推動商業銀行多渠道補充資本， 在發揮宏觀審慎評估 (MPA) 逆週期調節作用的同時 (刪除：適當) 發揮其結構引導作用，引導 (第三季為鼓勵) 金融機構加大對小微企業、民營企業等薄弱環節的支持力度。
二是促進結構優化， 更好地服務實體經濟。 (第三季報告為：發揮貨幣政策的結構優化作用，支持經濟結構調整和轉型升級。) 按照市場化法治化的原則，繼續運用 (第三季為：用好) 各種 (第三季為結構性貨幣) 政策工具，引導金融機構加大對民營和小微企業支持力度 (第三季為：定向滴灌，在激發微觀主體活力方面精準發力)。 (刪除： 加強貨幣政策工具創新，為經營正常但暫遇困難的微觀市場主體紓困，彌補市場失靈。 落實好前期出台的各項定向調控和精準調控政策措施。實施好民營企業債券融資支持工具，研究設立股權融資支持工具，帶動民營企業信貸、債券、股權等融資渠道改善。 引導金融機構落實好對國有民營經濟一視同仁的精神，按照市場化原則加大對民營企業的融資支持。) 運用好定向降準、定向中期借貸便利、 再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具 (第三季為：定向降準、再貸款再貼現、抵押補充貸款等政策工具)，(刪除：擴大中期借貸便利合格擔保品範圍， 加大對小微企業等重點領域和薄弱環節的金融支持， 推動實現小微企業金融服務「戶數增加、投入增加、成本下降、風險可控」目標。) 創新和豐富貨幣政策工具組合，發揮結構性貨幣政策工精準滴灌的作用。引導金融機構繼續做好重點領域和薄弱環節的金融服務，加大對高新技術企業、新興產業和製造業結構調整轉型升級的支持，積極推進金融服務鄉村振興工作，聚焦深度貧困地區，健全金融支持產業帶動脫貧掛鉤機制，全力支持打贏打好脫貧攻堅戰，統籌做好 “兩權” 抵押貸款試點到期銜接工作。拓寬科技創新型企業融資渠道， 切實加大創業擔保貸款政策實施力度，更好支持高校畢業生、退役軍人、返鄉農民工等重點群體創業就業。 (刪除： 積極支持工業穩增長調結構增效益，優化對製造業轉型升級的金融支持與服務，做好化解過剩產能金融服務工作。 深化科技金融結合發展，探索金融支持關鍵領域自主創新市場化運作的長效機制，做好科技、文化、戰略性新興產業等國民經濟重點和關鍵領域金融服務。) 加大對京津冀協同發展等國家重大戰略、綠色金融、物流、養老等現代服務業的金融支持力度。 (刪除： 進一步發揮信貸資產證券化盤活存量的積極作用，推動經濟提質增效和轉型升級。) 繼續切實落實政策要求，堅決遏制隱性債務增量，穩妥化解銀行債務存量，推動必要在建項目後續建設， 分類協商處臵存量債務，保護債權人合法權益。進一步發揮信貸資產證券化盤活存量的積極作用，推動經濟提質增效和轉型升級。
三是進一步深化利率市場化和人民幣匯率形成機制改革，提高金融資源配置效率，完善金融調控機制。穩妥推進利率「兩軌合一軌」，完善市場化的利率形成、調控和傳導機制。強化央行政策利率體系的引導功能，完善利率走廊機制，增強利率調控能力， 重點是進一步疏通央行政策利率向市場利率和信貸利率的傳導， 提升金融機構貸款定價能力，適度增強市場競爭，更好地服務實體經濟。繼續培育市場基準利率和完善國債收益率曲線，健全市場化的利率形成機制。 (第三季為：督促金融機構健全內控制度，增強自主合理定價能力和風險管理水平，從提高金融市場深度入手繼續培育市場基準利率和完善國債收益率曲線，不斷健全市場化的利率形成機制。 強化央行政策利率體系的引導功能，完善利率走廊機制，增強利率調控能力，進一步疏通央行政策利率向金融市場及實體經濟的傳導， 推動利率體系逐步「兩軌合一軌」 。) 加強對金融機構非理性定價行為的監督管理，發揮好市場利率定價自律機制的引導作用，採取有效方式激勵約束利率定價行為，強化行業自律和風險防範，維護公平定價秩序。穩步深化匯率市場化改革， 完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率彈性 (第三季為：增強人民幣匯率雙向浮動彈性)， 並在必要時加強宏觀審慎管理，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加快發展外匯市場，堅持金融服務實體經濟的原則，為基於實需原則的進出口企業提供匯率風險管理服務。穩步推進人民幣資本項目可兌換， 推進人民幣對其他貨幣直接交易市場發展， 完善人民幣跨境使用的政策框架和基礎設施，堅持發展、改革和風險防範並重， 支持人民幣在跨境貿易和投資中的使用。 (刪除：推進人民幣對其他貨幣直接交易市場發展，更好地為跨境貿易人民幣結算業務發展服務。密切關注國際形勢變化對資本流動的影響，完善對跨境資本流動的宏觀審慎政策。)
四是完善金融市場體系，切實發揮好金融市場在穩增長、調結構、促改革和防風險方面的作用。堅持金融服務實體經濟原則，推動商業銀行永續債等資本補充工具的產品創新。 (刪除：推動債券市場產品創新和製度建設) 健全債券違約風險防範和處置機制，促進公司信用類債券發行准入和信息披露規則統一，加強綠色金融債券存續期監督管理。繼續穩步有序推動債券市場雙向開放，支持境外機構在境內市場發行債券及境內機構赴境外發行債券融資，推動境外機構投資境內債券市場。持續推動債券二級市場發展，不斷優化交易、清算和結算等相關製度安排，完善做市商制度等市場化評價體系，提升債券市場流動性，為市場參與者創造更加友好、便利的投資環境。建立健全金融市場基礎設施的統籌管理框架，進一步加強市場基礎設施建設，確保金融市場整體穩定和安全高效運行。進一步完善分工明確、密切配合、協同有效的統一執法協作機制 (第三季為：加快建立統一的債券市場執法機制)，打擊市場違法犯罪行為，保護投資者利益，推動債券市場健康穩定發展。
五是深化金融機構改革，擴大對外開放，通過增加供給和競爭改善金融服務。持續深化大型商業銀行和其他大型金融企業改革，完善公司治理，規範股東大會、董事會、監事會與管理層關係，完善經營授權制度，形成有效的決策、執行、制衡機制，提高經營管理水平和風險控制能力。 (刪除：創新銀行資本補充工具，提升金融機構資本水平。) 繼續推動農業銀行「三農金融事業部」深化管理體制和運行機制改革，採取有效措施進一步激發縣事業部活力，不斷提高服務縣域經濟的能力和水平。推動全面落實開發性金融機構、政策性銀行改革方案，會同有關單位根據改革方案要求和職責分工，抓緊做好健全治理結構、業務範圍劃分、完善風險補償機制等後續工作，通過深化改革加快建立符合中國特色、能更好地為當前經濟發展服務、可持續運營的開發性和政策性金融機構及其政策環境。提高金融結構的適應性，在服務經濟結構轉型升級的同時增強金融體系的韌性。
六是打好防範化解重大金融風險攻堅戰 (刪除：處理好穩增長與去槓桿、強監管的關係， 守住不發生系統性金融風險底線)。 (刪除： 堅持底線思維，堅持穩中求進，抓住主要矛盾，) 在國務院金融穩定發展委員會的牽頭抓總下，充分發揮國務院金融穩定發展委員會辦公室作用，繼續推動實施防範化解重大金融風險攻堅戰行動方案，穩定宏觀槓桿率，推動出台金融控股公司監管辦法，加快補齊金融監管短板，繼續開展互聯網金融風險專項整治。 (刪除：加強部門間協調配合，明確時間表、路線圖、優先序，把握好工作節奏和力度。) 爭取到 2020 年 (第三季為：爭取通過三年時間的努力)，金融結構適應性提高，金融服務實體經濟能力明顯增強，金融工作法治化水平明顯提升，硬約束制度建設全面加強，系統性風險得到有效防控，為全面建成小康社會創造良好的金融環境。