人行公布Q4貨幣政策報告！僅提穩健貨幣政策、沒再提「中性」

週四 (21 日) 晚間中國人行 (PBoC) 發布去年第四季貨幣政策執行報告，人行指出，已在 2018 年透過逆週期調節、定向降準、中期借貸便利 (MLF) 等措施，增加了市場流動性，保持流動性充裕、引導利率整體下行，展望下一階段的貨幣政策，人行將繼續施行穩健的貨幣政策，強化逆週期調節，進一步加強政策協調，疏通貨幣政策傳導，人行並表示，目前貨幣政策仍有很大空間，人行大規模從金融市場上購買國債等資產意義不大，沒有必要實施所謂量化寬鬆 (QE)。

人行表示，2018 年中國外部環境發生明顯變化、不確定性上升，長期積累的風險隱患暴露增多，小微企業、民營企業融資難問題較為突出，經濟面臨下行壓力，中國人行因而採取了穩健的貨幣政策，採取了逆週期調節、定向降準、中期借貸便利 (MLF) 等措施，激勵金融機構加大對實體經濟，尤其是對小微企業和民營企業的支持力度，緩解資本、流動性和利率等方面的緊張壓力。

值得注意的是，中國人行強調，實行穩健的貨幣政策，不意味著貨幣條件維持不變，而是要根據形勢發展變化，動態優化逆週期調節，適度緩和經濟的週期波動，在上行期防止經濟過熱和通貨膨脹，在下行期對抗經濟衰退和通貨緊縮。

人行本次第四季貨幣政策執行報告與第三季報告相比，對下一階段的貨幣政策要求不再提「中性」一詞，此前人行第三季貨幣政策報告中的主軸為「穩健中性貨幣政策」，本次則改為「穩健的貨幣政策」。

中國貨幣信貸概況：

針對目前的中國貨幣信貸概況，人行認為，在 2018 年通過四次降準和 MLF 擴大投放市場流動性之後，目前中國市場流動性合理充裕，貨幣市場利率整體下行，截至 2018 年底，中國金融機構超額準備金率為 2.4%，較上年同期高 0.3 個百分點。貨幣市場利率總體平穩，利率中樞有所下行，12 月銀行間市場存款類機構以利率債為質押的 7 天期回購利率 (DR007) 中樞在 2.6% 左右，較上年同期下行約 30 個基點

談到人民幣匯率狀況，人行表示，人民幣兌一籃子貨幣匯率基本穩定，兌美元雙邊匯率彈性進一步增強，根據國際清算銀行 (BIS) 的計算，2018 年人民幣名義有效匯率升值 1.17%，實際有效匯率升值 0.94%。

而 2018 年跨境人民幣業務快速增長，2018 年跨境人民幣收付金額合計人民幣 15.85 兆元，年增率增長 46%，而經常帳項目下跨境人民幣收付金合計人民幣 5.11 兆元，年增率增長 18%。

下一階段人行貨幣政策展望：

在人行本份第四季報告中最重要的「下一階段主要政策思路」，人行為 2019 年的貨幣政策作出前瞻指引，下一階段貨幣政策將維持穩健、保持鬆緊適度，強化逆週期調節， 刪去了此前的「中性」措辭。

以下照錄「下一階段主要政策思路」政策報告全文，並對比第三季的政策報告，觀察其中之措辭變化。