中國人行澄清 創設CBS不等於QE

中國人行為了銀行發行永續債保駕護航，而創設央行票據互換工具（CBS）。此舉引發市場對 CBS 是否為「中國版量化寬鬆 (QE)」的猜想。昨 (19) 日，中國人行副行長潘功勝強調，CBS 並非中國版 QE，中國人行設置 CBS 工具主要是提升永續債的市場流動性。

潘功勝表示，CBS 是中國人行與公開市場一級交易商之間的一種債券互換交易，是「以券換券」，不涉及到貨幣量進出，對銀行體系流動性的影響中性。

圖: AFP

而 QE 的意涵是指中央銀行在實行零利率或近似零利率政策後，透過購買國債等中長期債券，增加貨幣供給，向市場注入大量流動性。

潘功勝還指出，一級交易商參與互換，用持有的永續債換成央行的央票，但並不代表換到央票後就可以從央行自動取得流動性，這兩者之間沒有關係。

同時，CBS 也沒有使永續債所有權和信用風險轉移，永續債的所有權仍然在商業銀行的資產負債表內。所以，CBS 和 QE 有本質上的差別。他還強調，央行對票據互換沒有數量目標。

至於，中國人銀創設 CBS，並將合格的銀行永續債納入央行擔保品範圍，以促進提升永續債的流動性和市場接受度。因此 CBS 的目的就是希望能將永續債市場做大。

而永續債是目前銀行業補充資本的一個較佳管道。在中國人行引進銀行永續債這類產品，既可以拓寬銀行資本補充管道，又可以深化和豐富債券市場的產品種類，對於中國債市發展也有正面助力。

另外，中國人行貨幣政策司司長孫國峰透露，中國人行將很快進行首次 CBS 操作。