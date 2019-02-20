〈美中貿易談判〉廣場協議再現？傳美方要求人民幣「不能貶」

美國總統川普傳正要求北京政府需在未來維持人民幣匯率「穩定」，因在美中貿易戰的期間內，人民幣多次呈現快速貶值態勢，進而抵銷美國加增關稅之衝擊。

《彭博社》報導，川普一直認為人民幣匯率是中國在貿易競爭上的優勢，而在川普針對中國課以關稅、縮小美中貿易逆差的貿易協商當口，最新消息傳出美國正要求中國維持人民幣匯率穩定，打消未來北京可能通過讓人民幣貶值來抵消美國關稅影響。

而目前距離美中貿易協商截止日 3 月 1 日僅剩不到 2 週，中國國務院副總理劉鶴也已前往華府繼續協商。

而市場人士分析，現在美國希望北京政府控制人民幣匯價的聲音，已與多年來全球敦促中國推動人民幣自由浮動的立場相互矛盾，在這一轉變之下，人民幣匯價和美中貿易帳之變化，將成為美國觀察中國是否遵守承諾的一個途徑，一旦中國猶豫不前，關稅就成為威脅；但如果中國接受美國的要求，防止人民幣匯率大幅波動，那麼中國近年來朝著允許市場供需力量驅動的「人民幣國際化」道路所取得之進展，將大開倒車。

前國際貨幣基金組織經濟學家 Eswar Prasad 對此表示：「多年來全球一直要求中國成為更加市場化的經濟體，但川普政府又明確要求中國在處理匯率問題上把市場力量放到一邊，這確實是一個令人擔憂的先例。」

前美國財政部官員 Brad Setser 表示，在消除人民幣大幅貶值風險之後，美國即能夠確保中美貿易休戰將會使雙邊貿易逆差減少。

Setser 表示，人民幣貶值會降低「Made in China」的商品製造成本，進而刺激美國企業從中國供應商手中購買更多商品，這意味著即便中國在貿易戰協商期間內，同意購買更多美國商品，但如果未來人民幣貶值，那麼將可能抵銷美國的受益程度。

美中貿易逆差 圖片來源：Zerohedge

由於美中貿易戰的打擊，離岸人民幣匯價在 2018 年是貶值超過了 5%，這也導致美國總統川普的大力抨擊，並引發市場揣測中國是否刻意引導人民幣貶值；人民幣今年以來已經反彈了大約 2%。

華盛頓國際金融研究所經濟學家 Robin Brooks 表示：「這肯定是一種對中國保持施壓的方式，迫使中國保持人民幣穩定，再視落實情況來決定是否取消加徵關稅 10%。」

Robin Brooks 進一步指出，向中國施壓控制人民幣匯價穩定，估計不符合北京政府的利益，因北京當局自 2015 年以來一直在鼓勵具有靈活性的人民幣匯價，進而達到「人民幣國際化」之目的，當年人民幣獲准加入 IMF 貨幣籃子，即是人民幣向國際舞台邁出的一步。

《彭博社》報導，目前據悉美、中貿易談判代表正在討論如何在兩國的《諒解備忘錄》中處理匯率政策之問題，該《諒解備忘錄》將成為美中協議的基礎。協議最終需獲得川普和習近平的批准。

雖然具體措辭還未敲定，但最近幾個月進行的多輪談判中，有關人民幣穩定的承諾已被多次討論，雙方暫時同意將其列入最終協議，而本週美中代表在華府繼續協商，預計將一直持續到週五 (22 日)；而 3 月 1 日即是美中最後協商日期，若美中在 3 月 1 日最後期限仍未達成共識，那麼美國將對中國 2000 億美元關稅清單商品，上調稅率自 10% 至 25%。

前美國財政部助理副部長 Mark Sobel 表示，雖然對匯價的承諾和承諾的兌現，可能是任何貿易協議中的重要組成部分，但這可能是一個很難設計的機制，Mark Sobel 舉例說道，如果未來人民幣貶值，那麼美國財政部可能就需要承擔起判定過錯的尷尬任務。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 圖片來源：investing.com

猶記美、日廣場協定

或許就像 1985 年廣場協定那樣，美方當時主導日圓的強勁升值，當時日本也是美債的最大持有國，而日本當時也是擁有巨量對美順差。

日本在 1985 遭美方祭出 301 條款之後，進而簽署美、日廣場協定簽署，隨後日圓兌美元旋即出現大幅升值，從 1985 年至 1987 年日圓兌美元升值超過 50%，而之後日本經濟即陷入了長達十餘年的經濟衰退，經濟學家多稱之為日本的「失落十年 (lost decade)」。

華盛頓國際金融研究所經濟學家 Robin Brooks 在接受《彭博社》專訪時亦同意，解決問題最簡單的方法，就是中國依照美國尋求的那樣進行結構性改革，實際上美方就是希望人民幣升值，關稅只是實現這一點的一個途徑。