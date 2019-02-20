精材Q1展望偏空 期待Q2好轉

晶圓級封裝廠精材 (3374) 今年首季展望偏空，預期單季營收恐較去年第四季顯著下滑，但在車用影像感測器訂單穩健放量的挹注下，公司期待第二季表現能好轉。回顧去年第四季表現，受惠於終端客戶發表新型產品，3D 感測零組件訂單回溫，加上車用影像感測器訂單持續放量，同時 12 吋晶圓級尺寸封裝在減損後折舊成本降低等挹注下，去年第四季單季稅後獲利 1.27 億元，每股淨利 0.47 元。



但回顧去年一整年，精材因上半年智慧型手機成長停滯、終端客戶庫存調整，既有指紋辨識封裝需求遞減，認列 12 吋資產減損 9.74 億元，以及消費性影像感測器封裝需求減少等諸多因素衝擊下，全年合併營收 47.14 億元，年增 15.6%、合併毛利率 0.2%，營業虧損 13.04 億元，全年稅後虧損約 13.5 億元，每股稅後虧損 4.99 元。



展望今年，精材董事長陳家湘坦言，經濟成長趨緩，加上中美貿易戰干擾，大環境仍不明朗，第一季業績將較去年第四季大幅下滑，但期待第二季有轉機。各產線部分，上半年車用影像感測元件需求穩定成長，至於 12 吋生產線持續支援既有客戶預建庫存至 6 月底。