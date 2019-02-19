華南金三路進擊強化獲利 120億元銀彈上膛 兩大方向瞄準台股

華南金 (2880-TW) 衝刺獲利，董事長吳當傑今 (19) 日表示，今年將從手續費收入、金融操作與海外獲利等三大面向著手繼續提升獲利，其中手續費目標年增二成，另外，金融交易與海外獲利也將列為提升獲利目標。

華南金擺脫慶富案等授信陰影後，去年稅後純益 145.97 億元、年增 21%，董事長吳當傑今日在媒體春酒致詞時提到，今年將從三大面向著手，包括提升財管手續費、金融市場操作與海外獲利等方向切入，提升獲利來源。

在手續費部分，吳當傑說，核心子公司華南銀行去年手續費獲利比重約 18%，今年則希望提升至 20%，並從財富管理業務著手，包括開發新客群、商品多元化並強化理財專員質與量。

吳當傑還說，華銀將從國內 186 家分行中挑選 75 家做為財富管理重點分行，預計上半年將先改裝 40 家分行率先衝刺財富管理業務。

在金融操作部分，華銀去年靠著靈活操作，去年來自股票、債券與美元 Swap 繳出亮眼成績單，其中股票投資報酬率平均約 1.2%，擊敗大盤負 0.8%，稅前獲利約 56 億元收入，占整體稅前盈餘比重約 35%。

華銀主管說，目前持有台股部位約 210 億元，今年可望提高至 300 億元，根據華銀規劃，今年台股可投資額度也從 100 億元提高至 120 億元，投資策略則將傳產與金融類股中，挑出流動性與高殖利率個股加碼。

至於債券部分，則鎖定美國 10 年期公債與 5 年期金融債，並預定當債券殖利率達 2.5% 到 2.75% 區間，伺機進場布局債券。

海外獲利部分，華銀去年海外分行獲利 (含 OBU) 占全行比重僅 33%，未達成預算目標，今年將從提高 OBU 放款量、增加美債投資等策略切入，目標將整體海外獲利比重提高至 37.5%。

吳當傑強調，華南金長年依賴銀行貢獻獲利，靠銀行挹注的獲利比重超過 9 成，為擴大獲利來源避免過度集中，未來將加強集團其他子公司的獲利貢獻度，目標瞄準華南永昌證券與華南產險，目標希望將兩家子公司獲利拉升至 1 成。