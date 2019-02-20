二大因素影響 亞德客-KY今年營收動能有壓

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今年雖估營收可望年增 1 成，但美中貿易戰結果未明，需求前景仍具不確定性，加上線性滑軌通路端庫存水位仍高，法人認為，近期營收動能恐受壓抑，今年營收年增 1 成目標達陣有難度，預期營收表現僅將持平，且目前要判斷自動化產業景氣是否落底，仍為時過早。

展望今年，亞德客預期營收可望年增達 1 成，其中，線性滑軌營收將貢獻人民幣約 2 至 3 億元，不過，因美中貿易戰結果未明，導致客戶下單觀望，氣動元件需求前景仍具不確定性，加上線性滑軌通路端庫存水位仍高，產品銷售動能待觀察。

法人並指出，全球最大氣動產品供應商日本 SMC 的庫存，在去年第 4 季超越歷史平均值，為近 3 年來首見，以此情況來看，要判斷自動化產業景氣是否落底，仍為時過早。

整體而言，法人表示，儘管亞德客目前為止未面臨價格壓力，但也未見到需求復甦訊號，預期訂單展望平淡，恐將壓抑近期營收動能，影響利潤表現，認為其恐難達成今年營收年增 1 成的目標，預期營收表現僅將持平。

亞德客去年第 4 季稅後純益 6.8 億元，季增 49.12%，年減 14.14%，每股純益 3.6 元。全年稅後純益 28.39 億元，年減 13.97%，每股純益 15.02 元。