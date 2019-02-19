Dram上半年價格有壓 Q2估季跌15% 下半年可望逐季收斂

根據 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查，2019 年上半年 DRAM 產業仍處於供過於求的狀態，導致價格持續下跌，第 1 季價格跌幅將超過 2 成，第 2 季季跌幅估有 15%，下半年起則可望逐季收斂。

DRAMeXchange 表示，第 1 季受淡季效應影響，加上庫存水位仍然偏高，因此買方拉貨意願依舊疲軟，光是 1 月各產品別的價格跌幅都已經超過 15%，預計 2、3 月價格續跌，整季的跌幅將超過 2 成，而伺服器記憶體跌幅更可能擴大至近 3 成。

展望第 2 季，DRAMeXchange 指出，雖然需求普遍略有回溫，但庫存去化尚未告一段落，導致供過於求壓力仍在，預估季跌幅約在 15% 左右。

展望下半年，由於市場存在許多地緣政經議題的不確定性，終端需求恐受到壓抑，加上 5G、AIoT、IIoT、automotive 等新興議題仍處於萌芽階段，儘管 DRAM 供應商計畫透過放緩擴產腳步進而縮小 DRAM 供需之間的差距，但仍不足以支撐價格止跌，惟跌幅可望逐季收斂。

目前從各產品別來看，DRAMeXchange 預估，標準型記憶體價格第 1 季持續下滑近 25% 最多，主流模組 8GB 價格則下探至 45 美元以下預計最快第 3 季庫存水位將低後，跌幅才會收斂。

其他像是行動記憶體因去年漲幅較少，今年首季跌幅也少，不論是 discrete 或是 eMCP 產品的跌幅都在 2 成以內，第 2 季則可望受惠 Android 陣營新款旗艦機種發表，帶動市場需求轉強，跌幅收斂至 10-15%。

利基型記憶體則因供貨廠商眾多而需求未見反轉，第 2 季跌幅約 10-15%，而 DDR3 與 DDR4 兩產品之間價差仍達 15%~20%，短時間恐難見到價格反轉向上。