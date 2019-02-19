5G效應加持 耕興對今年營運績效看多

手機功能檢測廠商耕興 (6146) 針對 2019 年展望，公司提到，看好大陸 5G 商用直接帶動經濟總產出超過 10 兆元人民幣，約 45 兆元新台幣之市場商機，在此利多加持下，耕興看好今年營運表現。耕興提到，近期大陸政府不僅開放外國電信營運商進入大陸互聯網市場外，大陸政府工信部首波 5G(第五代行動通訊)頻譜也釋照，三大電信營運商包括中國電信、中國移動及中國聯通皆獲使用許可，全面啟動全國大規模 5G 商用試驗及基站建設，加速產業鏈之產品開發，預計 2019 年進行 5G 試商用、2020 年正式商用，有利於相關檢測業者接單業務之發展環境。



耕興直言，看好大陸 5G 商用直接帶動經濟總產出超過 10 兆元人民幣，約 45 兆元新台幣之市場商機，將運用公司布局於大陸市場包括昆山、深圳等檢測實驗室，以及全球超過 150 國以上的國際認證管道，搶占大陸消費性電子產品檢測市場更多之市場份額，為今年整體營運增添強勁成長動能之柴火。



此外，2019 年的展望部分，從智慧型手機晶片大廠 - 高通 (Qualcomm)1 月在美國的 CES(ConsumerElectronics Show 消費電子展)，預告今年市場將有超過 30 款智慧型手機採用高通高階 5G 行動晶片來看，今年主流手機品牌大廠都將推出 5G 智慧型手機。



耕興已完成 5G 包括 28GHz、39GHz 等毫米波 (mmWave) 及 Sub-6GHz 的無線射頻測試能量，由於一支 5G 應用之產品檢測項目數量較 4GLTE-A (LTE-Advanced, 或 4G+)倍增，有助於拉升單一機種之檢測費用大幅增加。



再者，受惠日前各國持續加速 5G 頻譜釋照進度，帶動各電信營運商積極 5G 基站建設擴增網路覆蓋率，而由於 5G 將成為建構萬物互聯新一代信息網絡的基礎設施，應用範圍廣度將擴大至包括車聯網、智慧城市等。耕興已於去年第四季昆山實驗室引進車聯網新團隊，將服務項目進一步擴展，可望隨著更多智慧型手機、穿戴式裝置、及含有連網技術功能之消費性電子產品等檢測需求增加趨勢明確，推升耕興整體業務接單持續暢旺，挹注台灣、大陸、美國三地實驗室之產能利用率保持在一定水準之上，並創造整體營運強勁之成長表現。