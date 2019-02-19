〈台積股利出爐〉上班族好羨慕 員工分紅471.4億元 每名可分得109.6萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(19)日通過財報與現金股利，其中除核准去年盈餘分配外，也核准員工現金獎金與酬勞，總計 471.4 億元，其中員工獎金約 235.7 億元，已在每季季後發放，現金酬勞 235.7 億元，預計今年 7 月發放，以 4.3 萬名員工來，每名員工約可分得 109.6 萬元獎金，優於許多上班族一年的薪水。

台積電今日通過去年盈餘分配，每股擬配 8 元現金股利，加上今年第 1 季核發的 2 元現金股利，持有台積電股票的股東，將可在今年 7 月取得 8 元現金股利，加上第 4 季的 2 元現金股利，總計可獲得 10 元現金股利。

台積電也通過資本預算，約新台幣 1141.04 億元，其中包括 1. 建置先進製程產能；2. 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能；3. 今年第 2 季研發資本預算與經常性資本預算，同時也核算資本預算 1.05 億元，將用於增加今年半年資本化租賃資產預算。

台積電也預計今年 6 月 5 日召開股東會，會中將補選一名獨立董事，董事會今日也同意，提名摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫 (Moshe N. Gavrielov) 先生為獨立董事候選人，摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫 (Moshe N. Gavrielov) 曾任賽靈思 (Xilinx) 總經理暨執行長，以及賽靈思公司 (Xilinx) 董事，目前是台積電薪酬委員會委員；另外台積店也通過，核准擢升營運組之 15B 廠資深廠長廖永豪為副總。