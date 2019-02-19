全家轉投資大戶屋去年營收近10億元 年增兩成 今年總店數上看50間

根據經濟部統計處資料顯示，去年全台餐飲成長 4.6%，為近七年高峰。全家 (5903) 轉投資的台灣日本定食品牌「大戶屋」去年營收近 10 億元，年增兩成，優於業界的成長幅度。全家國際餐飲董事長吳勝福透露，高成長關鍵其實來自科技運用、數據管理及考究食材，「大戶屋」目前店數共 39 家，看好健康取向餐飲的需求日增，今年將再衝十店，總店數上看 50 間，邁向中大型連鎖餐廳規模。吳勝福指出，國內餐飲市場競爭激烈，今年驅動成長的動能除了增加餐廳據點外，「人流」和「人力」將是帶動成長的兩大關鍵。「人流」部分，大戶屋將與全家便利商店會員合擊，導入 880 萬會員點數紅利；「人力」部分，則以獨有的員工訓練系統、透明化的升遷制度，和優於同業的員工福利，達到育才和留才。今年因應擴大展店，將大舉徵才 300 人。



全家國際餐飲目前有 7.7 萬名享聚卡會員，今年 2 月起「全餐」與「全家」合擊，將逐步進行會員整合。第一階段，今年 2 月起，「全家」880 萬名會員，皆可使用點數加價或免費換購「全餐」定食券。第二階段、今年第二季，「全家」與「全餐」點數可交換，消費者可直接使用「全家」點數兌換大戶屋的指定商品，在大戶屋消費時，亦可選擇累積「全家」點數。



吳勝福說，第三階段會員整合，希望做到無縫接軌，無論在「全家」或「全餐」消費，結帳時只要出示一個會員條碼，就能暢行無阻，自由累兌點，等同於「全餐」會員人數瞬間擴增百倍，共享「全家」會員流量紅利。



大戶屋品牌長周繼正表示，因應今年展店目標，全年度將大舉增聘 300 人。為留才、徵才，大戶屋也祭出多項措施，包含透明的升遷、考核制度，完整的教育訓練；在福利方面，包含績效獎金、留任獎金、年終獎金等，2018 年正職員工年薪達 15.2 個月。大戶屋店長的平均年齡約 30 歲上下，透明清楚的升遷制度，讓對於餐飲服務有熱誠的人才，在大戶屋任職 3-5 年的店長，可望挑戰百萬年薪。