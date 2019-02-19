寶雅去年獲利締新猷 每股賺17.50元 激勵今股價走強

在展店成長下，寶雅 (5904) 去年獲利創下歷史新高，達 17.1 億元，年增近兩成，每股賺進 17.50 元，擬配息 15.75 元，以今日開盤股價 318.0 元計算，殖利率近 5%。在獲利登峰下也激勵今日股價走強，開盤即上漲近 4%，最高來到 325.0 元。寶雅去年營收 140.84 億元，毛利率 43.8%，營益率 14.89%，稅前盈餘 21.33 億元，稅後盈餘 17.1 億元，年增 19.59%，EPS 17.50 元。



法人指出，寶雅去年全台總店數突破 200 家，今年展店目標則上看 30 家店，而為因應展店速度，北區物流中心也已於 1 月啟用，目前共計有高雄及桃園兩大流中心；而除了加速展店外，今年也將持續投入店舖及產品升級，有望藉此拉升毛利率表現。