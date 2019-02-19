新日興今年營運可望逐季成長 今日早盤一度漲停

新日興 (3376) 為樞紐大廠，以產品應用別來看，Monitor 占營收比重 31%、NB 約占 43%，MIM 等其他產品約占 20%。該公司於去年第四季切入蘋果 AirPods 外殼樞紐。受惠於新案拉貨開始啟動，新日興元月營收達 8.54 億元，較去年同期成長 17.4%，公司表示，今年第一季業績可望優於去年同期。新日興表示，今年業績可望逐季成長，法人預估，新日興今年業績可望較去年呈現兩位數成長。新日興今日開高走高，股價創下波段新高。由於下方的 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，短線對於多方有利。下檔先以 100 元整數大關為支撐，短壓在 120 元左右。

