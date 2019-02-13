〈全家新年展望〉強攻「會員經濟」 擴大經營Line會員 拚破千萬人

全家 (5903-TW) 董事長葉榮廷於今 (13) 日指出，去年會員消費占營收比重已達 35%，創歷史新高，顯示「會員經濟」是重要的成長動能，因此，今年針對會員經濟有多項新舉，包括全家 Line 官方帳號可綁定會員、單店 Line 群組擴大經營，而全家會員 app 手機支付功能也在第 1 季上線。

全家今年針對會員經濟有多項新舉，除 app 外，全家 Line 官方帳號可綁定會員，也就是說，消費者從 Line 進入即可直接使用會員相關服務如集兌點、商品預售等。由於 Line 好友目前為 630 萬，開放綁定後，全家預估會員數破千萬。

而全家會員 app 第 1 季導入線上支付功能，可在機上購買商品預售、點卡、繳帳單、叫外送和查詢自助洗衣空閒機台等，全家希望藉此實踐人人手上都有一間全家的願景。

另一方面，全家將擴大經營單店 Line 群組，除總部經營的會員計畫外，看好社群經濟的爆發力，將由店長化身小商圈團主，透過 line 揪團合購，讓銷售從被動走向主動，打造空中虛擬店鋪。

全家會員自 2016 年上線，將全店集點數位化推出會員 app，近 3 年內已累積 880 萬會員數，去年會員貢獻營收達 30%，創歷史新高。

整體來看，全家去年合併營收 717.2 億元，創歷史新高，年增 11%，店鋪數淨增加 172 店至 3326 家店，既存店平均成長 6%，今年營收目標繼續挑戰二位數成長，預估店鋪數再增加 200 店以上。