軟銀與豐田合作 展開即時叫車服務

日本軟銀 (9434-JP) 與豐田汽車 (7203-JP) 共同出資成立的 MONET Technologies，於本週一 (18 日) 宣布，將與日本 17 個地方自治團體展開合作，提供即時的叫車服務。首先將於 2019 年 2 月 27 日，在愛知縣豐田市展開驗證實驗，並預計進行到 4 月底為止。此外，MONET 也宣布將與三菱地所 (8802-JP) 合作，在東京的丸之內地區，進行通勤交通車即時叫車服務的驗證實驗。

MONET 的即時叫車服務，除了最早在 2 月底上路的愛知縣豐田市之外，預計今年 3 月開始也將在橫濱市及福山市等共 17 個地方展開。

從 2 月底開始進行服務驗證實驗的豐田市，將有 2 輛巴士投入服務。民眾可以透過手機 APP，來使用這項隨選型 (On-demand) 巴士的叫車服務。在過去，要使用類似的叫車服務時，使用者必須撥打電話告知業者上下車地點、日期時間，以及人數。

而未來 MONET 的叫車平台上線後，除了使用者可以利用手機 APP 輕鬆預約叫車，系統也會依照當日的預約狀況，透過設置在車上的平板電腦將最佳的行駛路線通知給駕駛。

而 MONET 與三菱地所的合作，其服務概念是希望透過節省通勤時間，讓人有更多的時間用於工作或與家人的相處時間上。這項服務將以東京丸之內地區的上班族為對象，透過手機 APP 來設定搭車地點及目的地，進行上下班的接送服務。

可在通勤接駁車上辦公 (圖：翻攝自 MONET 官網)

將會有在車上提供無線網路服務及行動辦公桌的車輛 2 輛，及備有兒童安全座椅可讓通勤上班族和孩童共乘的車輛 1 輛。這項服務的驗證實驗，將於 2019 年 2 月 26 日 – 2019 年 3 月 22 日實施。屆時，也將嘗試在車上進行商品的銷售，及提供其他服務。