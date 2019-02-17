Uber去年營收增加4成 但單季成長趨緩

2018 年是 Dara Khosrowshahi 成為優步 (Uber) CEO 後的第一個完整年度，該公司縮小了虧損且營收繼續增加，但速度比前一年慢。

根據該公司自行公布的財報數據，2018 年的全年營收為 113 億美元，同比成長 43%。

今年的總訂車數或支付司機之前收取的金額成長到 500 億美元，較去年增加了 45%。其調整後的虧損在 2018 年下降了 15%，降至 18 億美元，低於 2017 年的 22 億美元。但這個數字不包括該公司出售其俄羅斯和東南亞業務。包括分別向 Yandex 和 Grab 的這兩筆銷售，優步實際 GAAP 虧損 3.7 億美元。2017 年的 GAAP 虧損為 45 億美元。

因此，雖然就大多數標準而言成長率都很強勁，優步的成長速度超過了 2018 年。在就單季來說，優步繼續出現巨額虧損且成長放緩。優步第 4 季營收為 30 億美元，較去年同期成長 25%，但低於第 3 季的 38%。

雖然這並不適於大多數上市公司，但優步預計將於今年上市，傳言估值超過 1200 億美元，投資人將被迫判定優步的成長放緩是否值得這個估值。

在 2018 年第 4 季，優步調整後虧損 7.68 億美元。所得稅優惠帶來的 3.58 億美元減少了超過 8.4 億美元的調整後損失。第 4 季的總預訂車金額為 142 億美元，較去年同期成長 37%。該公司告訴投資人，這是史上​最高單季金額。

在 2019 年首次公開募股 (IPO) 前，優步正在自我定位為運輸和物流的完整平台，而不僅僅是乘車。該公司希望其優步貨運、電動自行車、自動駕駛和飛行汽車的開發等額外開發的項目，能有助於它跨足任何交通工具。然而，這些細項市場對於優步的發展而言代價高昂，從而影響了優步的長期獲利能力。

優步 (Uber) CEO Khosrowshahi。（圖: AFP）

2017 年 11 月，Khosrowshahi 從創始人 Travis Kalanick 手中接管了優步。他繼承的這家公司發展迅速，但在海外虧損數十億美元，並因不少爭議和董事會內鬥而陷入困境。他的第一步是退出俄羅斯。幾個月後，他賣掉了無利可圖的東南亞業務。

他也聘請了一位財務長和營運長，到目前為止，今年上市似乎很有希望。

與此同時，Khosrowshahi 也做出大筆昂貴的賭注，例如收購自行車和踏板車共享的新創公司 Jump，以及注資擴大 Uber Eats 的業務。

優步現在認為食品外送是其核心業務的一部分，同時還有車輛共乘。雖然它沒有公布第 4 季 Uber Eats 業績，但該部門在第 3 季佔其業務的 17%。該公司在去年 10 月曾表示，到 2018 年底它將擴大其食品配送業務，以覆蓋 70% 的美國。

優步的乘車率，或優步每次叫車的營收占比，在第 4 季下降。該公司告訴投資人，這種下降是由於對新業務的持續投資和競爭的加劇。

優步可能會在 IPO 前花更多錢來支撐其市占率。研究公司 Second Measure 表明，優步美國最大的競爭對手 Lyft 去年佔有 28.9% 的市場份額。Lyft 也在準備今年 IPO，兩家公司都在爭先恐後地競爭，在同一天提交保密上市申請。

優步財務長 Nelson Chai 指 2018 年是該公司最強勁的一年，「我們的平台在第 4 季創造了另一個參與記錄。」「2018 年，我們的乘車共享業務在提供服務的所有地區保持了領先地位，優步貨運在美國獲得了令人興奮的關注，JUMP 電動自行車和電動滑板車在十幾個城市上路，我們相信 Uber Eats 將成為以總預訂量計算、中國以外最大的網路食品配送業務。」