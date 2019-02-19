VisionFund花大錢投資 資方不滿價格過高

軟銀 SoftBank (9984-JP) 已經提供了 4 億美元資金的一半，供阿布達比的國有投資公司 Mubadala 投資歐洲新創企業。新注入的資金將允許 Mubadala 為每間新創投資 500 萬美元至 3000 萬美元不等。然而，在這關係複雜的資金生態下，似乎 Mubadala 也對軟銀有所不滿。

據 CNBC 報導，Mubadala 去年曾宣布，它將創建 4 億美元的基金，用於投資歐洲科技公司。它當時表示，軟銀將作為戰略投資者參與，但沒有透露其貢獻的程度。

這兩個組織關係緊密，Mubadala 於 2017 年曾向軟銀的「願景基金」Vision Fund 投資了 150 億美元。當時，其執行長 Khaldoon Khalifa Al Mubarak 在一份新聞稿中表示，這項投資將有助於該公司作為長期全球投資者的戰略。

沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 和 Mubadala 貢獻了 Vision Fund 資本的近三分之二。

然而，華爾街日報稱，Vision Fund 兩位最大的外部投資者 PIF 和 Mubadala 抱怨軟銀投資新創所付出的價格過高。據知情人士透露，PIF 擔心軟銀首先投資公司，再將股權轉讓給 Vision Fund 的做法，而通常轉讓費用是以更高的市值價格換算。據公司披露的文件顯示，近年來軟銀投資的約 249 億美元項目，將以 263 億美元的價格轉售給 Vision Fund。

同時，一些投資者向沙國抱怨，軟銀執行長及 Vision Fund 最高領導人孫正義，有權否決基金高層的投資決策。此外，該基金的決策過程較混亂，往往導致最後一刻的決策逆轉。

Vision Fund 擁有大規模的投資記錄。本月初已向美國科技新創公司 Nuro 投資了 9.4 億美元，投資英國金融科技公司 OakNorth 約 3.9 億美元。據 Vision Fund 目前透露的數據顯示，已花了四分之三的資本，約 600 億美元。

Vision Fund 最著名的投資為計程車軟體 Uber 和辦公室短期租約商 WeWork。然而，在一些壓力下，今年 1 月份也將對 WeWork 原本承諾的 160 億美元再投資，下調至 20 億美元。

Vision Fund、PIF、及 Mubadala 目前宣稱三方關係良好，也互相支持各方的策略與管理。