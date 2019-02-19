歐股盤前─市場聚焦新一輪美中貿易談判 指數期貨走跌

市場持續關注新一輪美中貿易談判，今 (19) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 3 點 03 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.11%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.01%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.03%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.047%，深證成指下跌 0.072%；南韓 Kospi 指數下跌 0.24%，日經 225 指數上漲 0.098%；台股收漲 6.98 點，至 1013.92 點。

新一輪美中貿易磋商，將於本週登場，美國總統川普日前表示，截至目前為止，貿易談判取得許多進展；美國農業部副部長 Steve Censky 則稱，雙方的談判節奏，正在加快。

中國商務部週二宣布，應美方邀請，中國國務院副總理劉鶴將出訪華府，於 2 月 21 至 22 日，與美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 等人，進行第 7 輪高階貿易談判。

白宮聲明指出，2 月 19 日起，美中雙方展開副部長級會談；21 日起，則為部長級談判。

另一方面，美國商務部已向川普提交了汽車進口與國安議題報告，外界預期，川普可能會宣布對歐洲進口汽車加稅。

對此，歐盟委員會發言人 Margaritis Schinas 週一回應，若美國對歐洲進口汽車加稅，歐盟將「快速地做出反應」。

歐盟執委會主席容克則稱，川普向他承諾，暫時不對歐洲汽車加稅，他認為，這個承諾是可信的。

不過，容克並未說明，川普是在何時，做出此一承諾。

昨 (18) 日適逢華盛頓紀念日 (總統日)，美股休市一天。

週一歐股漲跌互見，泛歐 STOXX600 指數收漲 0.21%，至 369.78 點；英國 FTSE 100 指數收跌 0.24%，至 7219.47 點；法蘭克福 DAX 30 指數收跌 0.01%，至 11299.20 點；巴黎 CAC 40 指數收漲 0.30%，至 5168.54 點。