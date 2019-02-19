脫歐進程未朗 汽車業出走 本田計畫關閉英國工廠

英國脫歐進程不明確，又一家汽車集團撤離英國。

外電報導，本田汽車 (HMC-US) 將關閉英國一家主要生產工廠，該工廠位於英格蘭西南部支持脫歐的 Swindon 區，當地議員 Justin Tomlinson 證實了此點。

「他們很清楚這是基於全球趨勢，而非英國脫歐」Tomlinson 聲明，該工廠預計 2021 年至 2022 年間關閉，目前該工廠約有 3500 名工人，還有數千人在該工廠供應鍊上。

本田發言人拒絕回應置評請求。

英國脫歐距今約僅剩一個月，企業的應變計畫也提升至更強一檔。

汽車產業對脫歐特別敏感，因為企業高層擔心脫歐後向歐元區出售汽車與其零件恐面臨關稅，且脫歐後可能執行邊境檢查，這將減緩歐洲與英國之間的工廠零件流動。

本月稍早，日產也因為英國脫歐的各種不確定性而宣布放棄在英國生產下一代 X-Trail 跨界休旅車的計畫。

印度塔塔汽車子公司 Jaguar Land Rover 繼去年裁員 1500 人後，上個月又宣布，將自全球人力 43000 人中再裁員 4500 人，而其中大部分落在英國。

福特汽車 (F-US) 正在合併英國一些行政單位和職能單位，並研究其英國零件產線的可行性。

BMW 曾表態，倘若英國托歐後，在英國生產汽車已證實無經濟效益，就會將 Mini 的產線轉至其荷蘭工廠。

自從英國 2016 年決定脫歐以來，流入英國汽車生產的投資金額就大幅下降。汽車製造商和交易商協會上個月表示，2018 年的投資大砍至 5.89 億英鎊 (7.6 億美元)，與近年來平均約 25 億英鎊相差甚遠，而當年英國生產的車輛數量減少了 9%。

這令人擔心英國工廠恐難以與歐洲大陸競爭最新一代電動汽車。該公會批評政府「混亂的脫歐政策」導致汽車產業一團混亂，稱本田關廠是自 2005 年 Rover 關廠以來，最大單一汽車關廠行動。

日本車廠本田和日產在英國建立生產工廠，藉此出口至歐洲，而去年本田 Swindon 工廠生產約 16 萬輛車，其 Civic 是英國第三大出口汽車，多數銷至美國。

Tomlinson 表示，全球銷量下滑讓本田公司決定，將其英國和土耳其營運單位合併到日本總部。

以日產和本田來說，近日歐盟和日本的自由貿易協議，讓他們在日本生產汽車並出口至歐洲的做法更有經濟效益，尤其是英國脫歐後更是如此。