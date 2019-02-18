調查報告稱Facebook違法 英國會：猶如「數位流氓」

英國國會「數位、文化、媒體及體育委員會」發布的報告重批，臉書 (Facebook)(FB-US) 涉嫌違反資料隱私及企業競爭相關法律，其行徑猶如「數位流氓」(digital gangster)。

2018 年，臉書爆出一連串與個資保護有關的醜聞；媒體揭露，英國政治顧問公司「劍橋分析」，藉由人格測驗應用程式，蒐集全球 8700 萬名臉書用戶個資。

此外，媒體報導亦稱，在用戶不知情的情況下，臉書竟與多達 150 家公司，分享用戶資料。

「數位、文化、媒體及體育委員會」針對臉書的「假訊息」、「假新聞」進行長達 18 個月的調查後，提出這份 108 頁的報告，指控臉書涉嫌違反資料隱私及企業競爭相關法律。

報告痛批，「像臉書這樣的公司，不該認為自己能凌駕於法律之上，甚至在網路世界表現得像個『數位流氓』。」

報告也指控，臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 藐視英國國會，拒絕親自出席聽證會，只派員工來答詢。

報告呼籲，應對臉書進行更嚴格的監督。

對於英國國會的指控，臉書透過聲明回應，稱公司對英國國會的聽證會「貢獻卓著」，員工在作證時，不只提供證據，還回答了 700 多個問題。

臉書公共政策主管 Karim Palant 說，「臉書還有很多需要努力的地方，但，和 1 年前相比，我們已有所不同。」