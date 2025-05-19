脫歐後首次！英國將與歐盟重啟貿易與國防關係

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 15:38

‌



英國準備在週一 (19 日) 與歐盟達成自脫歐以來最重大的一次關係重設協議，目的是在貿易與國防方面加強合作，以促進經濟成長並提升歐洲大陸的安全。

這將標誌著在英國 2020 年 1 月與歐盟分道揚鑣後，朝向翻轉雙邊敵意一頁所邁出的象徵性一步。

‌



‌



英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾支持留在歐盟，他押注只要能為英國民眾帶來實質利益，就能消弭如英國黨領袖奈傑爾 · 法拉奇等批評者對「背叛脫歐」的指責，因而在倫敦舉行的高峰會上同意與歐盟建立更緊密的合作關係。

施凱爾主張，自 2020 年英國脫離歐盟以來，世界已經發生了變化。這次重設的核心將是一項國防與安全協議，這可能為英國國防公司參與價值 1,500 億歐元（約 1,670 億美元）的歐洲重整軍備計畫鋪路。

重設談判持續至深夜，三位熟悉會談的人士表示，在施凱爾與歐盟執行委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席安東尼奧 · 科斯塔週一會面之前，已取得重大突破。

歐盟大使們正在布魯塞爾開會批准這項協議。

這次關係重設是在美國前總統川普顛覆戰後全球秩序，以及俄羅斯全面入侵烏克蘭之後進行的，這些事件迫使世界各國政府重新思考其在貿易、國防和安全方面的合作關係。

據路透社報導，此次協議的核心之一將是一項防務與安全協議，未來可能為英國國防企業打開參與歐洲 1,500 億歐元（約合 1,670 億美元）重整軍備計劃的大門。

英方亦希望透過此次談判，大幅減少邊境檢查與文書作業，以簡化與歐盟之間的食品與農產品貿易流程。

讓英國旅客在歐洲機場使用快速 e-gate 通關通道，也被視為高人氣項目之一。作為交換條件，英國預計同意一項有限的青年流動協議，並可能重返歐盟的「Erasmus+」學生交流計劃。

法國方面則表態，期望藉此次談判推動達成一項長期性的漁業權協議。由於漁權問題曾在脫歐過程中引發高度爭議，因此再度成為焦點議題之一。

儘管雙方接近達成協議，但真正落實仍面臨多重技術與政治難題。施凱爾已明確表態，英國不會重返歐盟的單一市場與關稅同盟，這也限制了協議的經濟效益，但他仍嘗試在特定領域中爭取更佳的市場准入。