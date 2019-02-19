〈美股13F報告〉老虎基金出脫巴克萊持股 知情人士：因有報酬更高的標的

據老虎基金 (Tiger Global) 向美國證管會 (SEC) 提交的報告顯示，Tiger Global 已出脫手上英國巴克萊銀行 Barclays (BCS-US) 的所有股份，此消息對該銀行造成了負面影響。

總部位於紐約的對沖基金 Tiger Global 曾是巴克萊銀行的十大投資者之一，持有該銀行約 2.5% 股份，市值約 10 億美元，據 SEC 資料顯示，事實上 Tiger Global 早在去年夏季即開始就減持巴克萊銀行的持股部位，今年則出售全部股權。

據路透社報導，巴克萊目前正面臨來自激進投資者 Edward Bramson 試圖加入董事會的反對局面。Bramson 的 Sherborne Investors 對冲基金持有該銀行 5.5% 的股份，過去也曾催促巴克萊對其投資部門減少資源。

Tiger Global 在退出持股前，曾是巴克萊現任執行長 Jes Staley 的支持者，Jes Staley 的目標為重塑該行的投資部門，而 Tiger Global 退出的消息重擊了 Staley 的計劃。然而，一位知情人士透露，Tiger Global 的減持並不是對 Jes Staley 的改革沒有信心，而是認為市場別處具有更高報酬率的標的物。

巴克萊股價趨勢圖

Tiger Global 的持倉組合中較偏向於投資科技公司，如 Spotify (SPOT-US)、Adobe (ADBE-US)、和 Salesforce (CRM-US)。但近年來也持有了達美樂披薩 Domino's Pizza (DPZ-US) 和百貨業 JC Penney (JCP-US) 股票。