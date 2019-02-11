〈分析〉寧德時代與本田合作開發電動車電池 穩固產業龍頭意味濃

全球最大汽車電池製造商中國寧德時代 (CATL) 日前宣布，將與本田合作共同開發純電動汽車 (EV) 鋰電池。寧德時代將向本田供應純電動汽車和插電式混合動力車 (PHV) 電池。這是在寧德時代向 BMW、Volkswagen、日產等等國際汽車大廠供應電池後，更進一步壯大自身在汽車電池領域的實力。

寧德時代與本田簽下長期合約，從 2019～2027 年間向本田供應 56 GWh 的電池。同時，為了配合本田的研究開發，寧德時代於 2019 年上半年將在栃木縣內設廠。

不過本田不是第一家日系車廠與寧德時代合作，早在去年日產在中國銷售的純電動汽車已採購寧德時代製造的電池。

寧德時代是 2011 年新創的獨角獸企業，在近幾年中國政府推動電動車發展的背景下，寧德時代目前已與松下並駕齊驅，成為全球兩大電池供應商。

產業漸成熟，三位數高成長時代不再

根據寧德時代公布的業績預告顯示，2018 年歸屬母公司淨利達人民幣 29.91 億～31.76 億元，年增 25.9%～33.7%，符合市場預期。不過，即使寧德時代去年還是能維持高成長，但相較於 2014～2017 年年複合成長率 468% 來看，已經明顯出現下滑。

這可能與中國政府逐步減少電動車的補貼，汽車零組件降價壓力擴大，寧德時代為保持市占率衝刺營收，採取降價方式因應有關。

圖: 國信證券

產業龍頭地位穩

去年寧德時代在中國汽車電池市場穩居龍頭，並擴大與第二名比亞迪之間的差距。根據中國真鋰研究統計，2018 年寧德時代裝機量 23.23 GWh，在中國汽車電池產業排名第一，年增 56%，市占率達 41.2%，較 2017 年上升 11.8%；排名第二的比亞迪以 11.46 GWh 的裝機量，占據 20.3% 的市場比重；兩者合計的市占率高達 61.5%，明顯可以看出來汽車電池在中國屬於寡占市場。

圖: 國信證券, 2018 年中國動力電池產業市占分布。

若從各形狀鋰電池來看，方形電池中，寧德時代市占率達 54.8%，穩居龍頭地位。而軟包電池方面，寧德時代在 2018 年開始逐步增加數量，全年累計裝機 351.97 MWh。

圖: 國信證券, 2018 年中國各形狀鋰電池統計。

客源遍布全球

目前，寧德時代積極與小客車、客車、專用車整車廠及新興汽車製造商配合。在客群方面，寧德時代與上汽、吉利、東風、廣汽、北汽、長安等絕大多數中國一線車廠商均有股權方面或業務方面的合作。至於國外客戶方面，也打進入 BMW、Volkswagen、Daimler、Jaguar、PSA 等大型車廠的供應鏈；最後在新興汽車製造商中，蔚來及拜騰等均有合作。

積極開發高毛利產品

根據中國電車資源網報導，寧德時代編號 NCM 811 的電池將於 2019 年上市。而目前寧德時代的電池主要是採用編號 NMC 532，該電池的正極材料為 20% 的鈷。而新一代 NCM 811 電池，每千瓦小時電池的鈷含量將下降逾一半，同時電池能量密度也將增加，在順利量產後對於毛利率的表現可望有所支撐。

此外，與本田的合作也是寧德時代想要學習日本廠商在汽車電池領域的高技術，拉大與中國廠之間的競爭差距，特別是比亞迪。

政府政策走向是重要風險來源

不過，汽車鋰電池市場競爭激烈，各廠對於政府的補貼與獎勵的依賴極高。如果政府補貼、雙積分等現行產業優惠政策執行不如預期，導致新能源汽車產業成長幅度下滑，或是中高階新能源汽車銷售不順，消費者認同度不如預期，又或者產品價格下滑速度遠超過成本降幅，對於寧德時代，乃至於整個產業都是重大的利空。