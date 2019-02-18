日本智慧喇叭普及率低 期待殺手級應用

日本廣告業龍頭「電通」(4324-JP) 旗下子公司「電通 Digital」，在週一 (18 日) 公布的「日本國內智慧喇叭 (Smart Speaker) 使用情形」調查結果顯示，日本目前智慧喇叭普及率僅 5.9%。根據研判，原因出在智慧喇叭的用途有限，大多只能用來聽音樂或是確認天氣狀況。製造廠商如何提供更豐富的應用，成了普及率能否擴大的關鍵。

Google Home (圖：翻攝自 Google 官網)

美國 Google(GOOGL-US) 及 Amazon.com(AMZN-US)，還有 LINE(3938-JP) 這三家主要廠商的智慧喇叭，於這次的調查當中，在日本的普及率約為 5.0%。從這幾家廠商在日本的市占率來看 (可複選)，Google 為 2.9%，Amazon 為 2.4%，LINE 為 0.9%。

在未持有智慧喇叭的理由方面，前三名分別為「沒有使用過」的 36.3%、「不知道有什麼功能」的 33.5%，以及「有智慧型手機與個人電腦 / 平板電腦就足夠了」的 32%。

在智慧喇叭的主要用途上，最多人回答用來「聽音樂」占 74.5%。用來聽「天氣預報」的人占 61.1%，使用其「鬧鐘及定時器功能」的占 55.3%。

電通認為，「如何擴展智慧喇叭在音樂之外的功能，將是普及上的關鍵」。

這項調查在 2018 年 12 月，透過網路進行相關的問券調查。調查對象為日本全國 15 – 69 歲的男女，共有 1 萬人協助調查。

相較於日本，根據 Voicebot.ai 在 2018 年 9 月，針對美國 1000 多名成人所進行的調查，推算出美國約有 5780 萬人擁有至少 1 台以上的智慧喇叭。約占美國成年人口的 23%，自 2018 年 1 月以來也成長了約 22%。

而根據英國研究機構 Juniper Research 指出，在未來 5 年裡，全球智慧喇叭的年均複合成長率 (Compound Annual Growth Rate，CAGR) 將達 41.3%。而除了目前大家所熟知的 Google、蘋果 (AAPL-US) 的 Siri，還有亞馬遜的 Alexa，未來中國的微信和阿里巴巴也將進軍全球市場。智慧型語音助理市場的競爭，將愈趨白熱化。