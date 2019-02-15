前瞻計畫專案挹注 精誠1月營收年增逾三成 今年持續聚焦AI應用

在前瞻計畫專案認列挹注下，精誠 (6214)1 月營收表現亮眼，達 20.51 億元，年增 33.94%。精誠表示，1 月營收成長主因為政府前瞻計畫相關專案營收認列，以及經銷代理業務的成長；此外，中國市場在經銷代理以及系統整合業務也有不錯的表現。精誠認為，今年除台灣將受惠於前瞻計劃帶動內需提升外，中國需求更是高速成長，雖中美貿易戰有影響企業採購需求，但企業朝向數位轉型的方向不變，因此對於中國業績成長樂觀以待。



展望今年，精誠提到，今年持續聚焦在 AI 應用發展，強調企業數位轉型 AI 化，持續整合生態圈，創造有機成長，去年策略投資購併的公司，也可望開始挹注營收，對集團整體未來營運做出貢獻。