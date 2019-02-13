〈全球攻AI〉川普再祭AI行動計畫 各大國競相加入 ROBO Global AI指數今年狂飆17%

美國總統川普近期再度出招，下令優先發展 AI 人工智慧計畫，凸顯 AI 的關鍵技術與龐大商機，正吸引大國競相加入。法人指出，統計今年來到上周五為止，ROBO Global AI 指數累計已大漲 17.25%，在技術到位、企業投入與國家支持下，AI 將成為拉動經濟、企業獲利與財富增長的神器。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰指出，美國自去年宣布成立「AI 特別委員會」，向白宮提供 AI 研究發展的建議後，今年再接再厲，由川普簽署「美國 AI 行動」計畫，由聯邦政府撥發預算、發展 AI 研究，並開放更多政府資料庫，供 AI 相關企業與學術單位使用。

陳世杰指出，川普意圖在鞏固美國的科技領先優勢，持續主導並制訂美國標準。但最大對手國－中國也不讓美國專美於前，在 2017 年即宣布將 AI 列為國家發展戰略，並將投注 1500 億美元進行研發，目標 2030 年成為全球 AI 創新中心。

除了美、中兩大國之外，日本、歐盟、南韓、加拿大不甘示弱。日本將在 2022 年以前，投入 100 億日圓，打造 10 家 AI 醫院；歐盟計畫 2018~2020 年間，提供 240 億美元資金；南韓在 2022 年以前將創設 6 個 AI 研究院、培育至少 5000 名 AI 專家；而加拿大計畫投入 1.25 億加幣。

從企業到大國都傾全力發展 AI，緊緊抓住新一輪產業變革的機遇，凸顯 AI 的商機潛力誘人。根據研究機構埃森哲預估，到 2035 年時，AI 將使包括美、中等 12 個國家在內的 16 個行業產出增加 14 兆美元，相當於現在中國 GDP 總額，企業獲利能力平均能提高 38%，成為拉動經濟與企業獲利的源頭。

陳世杰表示，股市通常領先反應，去年，ROBO Global AI 指數累計上漲 13.51%，表現超越美股那斯達克與 MSCI 世界資訊科技指數，今年以來到上周五為止，再漲 17.25%，顯示 AI 已獲市場認證，投資甜蜜點來臨。

