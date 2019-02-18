EV夯！日本電產中國驅動馬達工廠 產能將翻倍

日經新聞在 15 日的報導中指出，生產各式馬達的龍頭大廠日本電產 (Nidec)(6594-JP)，將於浙江省興建中的驅動馬達工廠旁，計畫投資 200 – 300 億日圓，再蓋一座相同規模的第 2 工廠。中國的汽車市場，雖然在銷售表現上呈現衰退，但是因為中國政府在環保的相關規定日趨嚴格，各家廠商也都看好低汙染的新能源車所將帶來的需求。而其他的 EV 零組件相關業者，也都在投資上有所動作。

驅動馬達是電動車 (EV) 的動力來源，也是 EV 的關鍵零組件。日本電產在浙江省興建中的驅動馬達工廠 (第 1 工廠)，預計在 2019 年 5 月正式展開量產。第 1 工廠的驅動馬達年產能，約可供應 60 – 70 萬輛 EV 使用。而報導中提到，日本電產將在浙江第 1 工廠旁投資 200 – 300 億日圓，所興建的第 2 工廠，預估其產能將會與第 1 工廠相當。第 2 工廠則預計將在 2020 年開始投入量產。

日本電產曾在 2018 年時表示，未來三年將在設備投資上投入 5000 億日圓。而在車用產品的設備投資上，就高達 2000 億日圓。該公司認為中國是 EV 相關零組件的主戰場，未來將瞄準 EV 驅動馬達的全球龍頭寶座。日本電產董事長兼公司社長的永守重信表示，「車用產品的訂單金額有所成長，在收益上也有所改善」，對車用產品市場寄予厚望。

由於中美貿易戰影響，中國在經濟表現方面呈現下滑趨勢，日本電產也下修了 2019 財年 (截至 3 月) 的業績預估。雖然如此，該公司仍將中國的 EV 相關業務，定位為成長中的市場。中國龐大的新能源車需求，也都將帶動驅動馬達的成長。

根據中國汽車工業協會在上月 14 日所公布的統計數字，2018 年中國新車銷量年減 2.8% 約為 2808 萬輛，也是 28 年來首次在成長上出現衰退。而同年新能源車在中國的銷售量約為 125 萬輛，年增約 6 成。該協會預估 2019 年，中國的新能源車銷量將達 160 萬輛。業界人士看好 PHV(可插電式油電混合動力車) 的發展，而燃料電池電動車及其他新能源車也都將是廠商研發的重點。

日本電產 (6594-JP) 今 (18) 日在東京股市表現，上漲 2.77% 股價 13540 日圓。