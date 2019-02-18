統一實元月營收29.76億元 中國兩新廠下半年投產

統一實 (9907) 公布元月營收 29.76 億元，月減 4.73%，年減 10.27%。統一實強調，延續集團產銷策略調整，未來預期可降低淡旺季明顯區別，並預告下半年中國地區天津及無錫兩地新廠加入產能貢獻。統一實去年營收亮眼，全年營收 351.04 億元，年增 7.46%，創近三年新高，且年底 12 月適逢傳統淡季，營收 31.24 億元，月增 24.38%，年增 10.74%，惟今年元月適逢農曆年節前夕，營收動能未能延續。



統一實發言人張祐信解釋，配合集團產銷策略改變，試圖將生產及銷售兩端達至平衡，也就是說有多少會賣多少，有望化解淡旺季明顯區別。



此外，統一實持續看好包材市場，去年宣布與日本大和製罐合資成立無錫統和創新包材，初期以進口方式，在中國銷售大和製罐 Bottle Can，鎖定酒、咖啡等高單價業者，以銷售先行、製造後進的作法，創造更具附加價值高毛利飲料包裝新事業營收。



張祐信指出，無錫廠房以新瓶罐為主要生產，新品兼具鋁罐保鮮及蓋裝新設計，預計今年 7 月份開始投產，天津新廠則計畫 11 月投產。