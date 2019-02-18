DHL調查：東南亞國家連結全球程度超出預期 貨攬業受惠

國際快遞業者 DHL 發布最新全球連結程度指數 (DHL Global Connectedness Index, GCI) 報告，發現東南亞國家的全球連結程度超出預期，而台灣地處亞洲中心，可銜接東北亞和東南亞，具有地理位置高度優勢，未來受惠亞洲物流需求成長可期。法人指出，國內貨攬業者包括台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 和捷迅 (2643-TW) 均可作為留意方向。

DHL 此次的報告中指出，全球連結程度表現超出預期的 5 大國家有柬埔寨、馬來西亞、莫三比克、新加坡和越南，其中有 4 個國家位於東南亞。

另一方面，即使目前許多國家與地區的反全球化局勢日趨緊張，2017 年全球化程度仍創下歷史新高，其中，國際貿易流、金流、資訊流和人流 4 大指標自 2007 年以來首見大幅增長， 顯示強勁的經濟成長帶動全球各國及各區域之間的連結，不過，調查期間如美國關稅調漲等關鍵政策變動，尚未實施。

DHL 進一步指出，2017 年全球連結程度最高的五大國家是荷蘭、新加坡、瑞士、比利時和阿聯酋，在全球連結程度排名前十名的國家中，有 8 個位於歐洲，使歐洲成為全球連結程度最高的區域，特別是在國際貿易流和人流這兩個關鍵指數上位居榜首。

而北美洲在金流和資訊流方面，則處於領先地位，整體排名第二，其次是中東和北非，位居第三。

不過，全球化的差異性仍大，DHL 說明，已發展國家和經濟體的國際金流深度是新興經濟體的 3 倍之多，人流是新興經濟體的 5 倍，資訊流則為 9 倍，而儘管大型新興市場的領導國家已成為世界舞台上全球化的中間力量，但整體來說新興國家 / 經濟體在全球連結程度上卻有停滯不前的趨勢。