〈台股風向球〉行情忽冷忽熱 偏多方向阻礙仍不少

台股加權指數自金豬年開紅盤以來，漲點達 132.52 點，不過，上漲走勢集中在前半周，當小散戶開始跟進法人布局腳步後，行情似乎又冷了下來，美股周五又因美中可望達成貿易協議再大漲，台股下周又該怎麼走，法人認為，12 月 3 日波段高點 10148 點將是短線壓力，若美國持續有不確定性消息釋出，台股要衝破反壓，恐還要時間消化。

看到開紅盤日的台股行情，讓空手投資人逐漸降低觀望態度，但當加碼後，行情看起來又停了，散戶可能要問，空手者是否要進場，在前幾日才布局的股票能穩抱嗎？其實，美國對外態度捉摸不定是關鍵，美國總統川普不時在推特上有新言論影響整體大盤，接下來，個股強弱消長將更為明顯。

從籌碼面來看，外資一周來在現貨市場買超逾 195 億元，而台指期淨部位小幅上下變動，穩在 5 萬口上，站在偏多的一方。

進一步觀察外資一周來布局方向，因看好短線陸股走勢加碼連結陸股的 ETF，同時也買了不少債券型 ETF，顯示資金更多元的配置。前 10 大標的依序為台積電達 6 萬張，群益 AAA-AA 公司債 5 萬張，上海商銀 4.8 萬張，國泰 20 年美債 3.7 萬張，群創 3.6 萬張，群益 10 年 IG 金融債 3.5 萬張，國泰投資級公司債 3.3 萬張，元大滬深 300 正 23.2 萬張，富邦上証正 22.6 萬張，元大金 2.3 萬張。

法人分析，由於市場預期美國聯準會 (FED) 今年將緩升息，債券價格有望上漲，使外資提前布局，後市可留意債市的投資機會。

消息面上，美國總統川普 15 日重申，與中國只要快達成協議或往對的方向協議，或許會將貿易戰休兵期 3 月 1 日期限延後，令股市走揚有望，但要留意的是，接下來也須消化美國宣布進入緊急狀態的部分不確定性。

技術面上，目前大盤線型屬於短線多方量能氣盛、中期多方控盤的格局，而指數上方壓力是 12 月 3 日波段高點 10148 點，法人說明，考量日 KD 在 80 以上呈現高檔背離、且 2 月 15 日出現死叉向下跌破 80，使極短線指數向下整理的機率提高。

由於 12 月 3 日當日是帶量 1707 億元的長紅 K 棒，突破該點位的成交量有待放量至 1500 億元以上，屆時可望成換手成功量且有助持續向上挑戰年線，在此之前維 10100 點內箱型區間整理。