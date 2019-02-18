台股盤後—蘋概股強勢演出 收復半年線 創近4個月新高

台股今 (18) 日受惠周五美股大漲，今日由蘋概三王帶動族群點火上攻擊、化工生技族群助攻下，終場上漲 80.5 點或 0.8%，收在 10145.28 點，重返 10100 點及半年線，創下近 4 個月新高，不過成交金額 1027.2 億元，量能略顯不足。

今日台積電、鴻海、大立光攜手上攻，漲逾 1%，相關概念股也紛紛力挺，玉晶光亮燈漲停，新日興大漲約 7%，股價重返百元大關，嘉聯益、可成均有 4% 左右的漲幅，另外像是康控、GIS 等也漲逾 2%。

其他權值股方面，台塑化受惠乙烯上半年價量持穩，今日也大漲逾 3.5%，工具機雙雄上銀、亞德克，自行車雙雄巨大、美利達均上漲 2-3% 以上，另外像是中租、美食等走勢也相當強勢。

族群股方面，化學生技族群今日表現亮眼，化工族群方面，花仙子、勝一漲逾半根漲停，上緯投控、福盈科上漲 3% 左右，台肥也有 2% 以上的漲幅。

生技醫療族群則以懷特、美時、合一亮燈漲停最為搶眼、其他像是康聯、華孚藥漲約 7%，美吾華，中化生、基亞等也同步上攻。

不過雖然大盤強漲，但水泥雙雄台泥、亞泥股價修正，有 1% 左右的跌幅，也導致水泥指數成為今天盤面上最弱勢族群，另外和泰車下挫 2% 多，也拖累汽車指數走弱，表現相對低迷。

分析師指出，雖然目前盤面部分中小型股強勢，顯示買氣回籠，但指數面臨 10200 點短壓區，短線漲多可能使大盤稍作休息，加上成交量能略顯不足，中長期還須留意外資動向。